日韩经济指标预测--9月25日-10月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月21日当周 9月24日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -0.1% 持平 全国整体CPI(较上年同期) -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.1% 9月25日(五) 暂无重要数据公布。 9月28日当周 9月28日(一) 暂无重要数据公布。 9月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 73 2350 日本工业生产 8月初值 -- -0.8% 一个月预估值 -- +2.8% 两个月预估值 -- -1.7% 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- +1.6% 9月30日(三) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -4.0% 房屋开工(较上年同期) -- +7.4% 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -- -3.3% 工业生产(较上月) -- -0.5% 服务业产出(较前月) -- +1.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超5,140 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超14,200 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正13 正15 央行短观大型非制造业景气判断指数 正20 正23 央行短观小型制造业景气判断指数 负2 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 正2 正4 央行短观大型企业资本支出预估 +8.7% +9.3% 央行短观小型企业资本支出预估 -10.0% -15.7% 10月1日(四) 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -- -14.9% 进口(较上年同期) -- -18.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差43 -- 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 47.9 0135 日本日经制造业PMI 9月 -- 50.9 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 8月 -- 盈余94.9 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -- -0.2% 所有家庭支出(较前月) -- +0.6% 2330 日本求才求职比 8月 -- 1.21 失业率 -- 3.3% 10月2日(五) 暂无重要数据公布。(完)