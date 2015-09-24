美国债市：七年期公债标售需求强劲，得标收益率为3月来最低

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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路透纽约9月24日 - 美国财政部周四发售290亿美元七年期公债，投资者需求强劲，本周900亿美元的固息债券发行任务完成。
最新发行的七年期公债 得标收益率(殖利率)为1.813%，低于8月前次发行中的1.930%，且为3月以来最低水平。
投标倍数为2.51倍，略低于8月时的2.53，高于同类发债的12个月平均水平2.45。
基金管理公司、外国央行及其他间接投标者的购买比例为62.59%，高于8月时的50.84%，为2010年12月以来最高比例。
小型债券交易商及其他直接投标者的购买比例为8.89%，低于8月时的14.15%，为去年12月以来最低。
初级市场交易商购买比例为28.52%，低于8月时的35.00%，为2014年3月以来最低比例，当时创下了25.96%的纪录低位。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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