美国债市：七年期公债标售需求强劲，得标收益率为3月来最低

路透纽约9月24日 - 美国财政部周四发售290亿美元七年期公债，投资者需求强劲，本周900亿美元的固息债券发行任务完成。

最新发行的七年期公债 得标收益率(殖利率)为1.813%，低于8月前次发行中的1.930%，且为3月以来最低水平。

投标倍数为2.51倍，略低于8月时的2.53，高于同类发债的12个月平均水平2.45。

基金管理公司、外国央行及其他间接投标者的购买比例为62.59%，高于8月时的50.84%，为2010年12月以来最高比例。

小型债券交易商及其他直接投标者的购买比例为8.89%，低于8月时的14.15%，为去年12月以来最低。