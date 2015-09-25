欧洲经济指标预测--9月25日-10月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月21日当周
9月25日(五)
0645 法国消费者信心指数 9月 94 93
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +5.3% +5.3%
民间贷款 +1.1% +0.9%
M3三个月移动平均年增长率 -- +5.1%
0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
9月28日当周
9月28日-29日
0600 德国进口物价(较前月) 8月 -1.5% -0.7%
(较上年同期) -3.1% -1.7%
9月28日(一)
0800 意大利企业信心指数 9月 -- 102.5
0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 109.0
9月29日-10月2日
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.3% +1.4%
(较上年同期) +3.4% +3.3%
9月29日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
9月29日(二)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加11.73
0830 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 8月 -- 增加27.09
抵押贷款批准件数(千件) -- 68.764
M4货供额(较前月) -- +1.0%
0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 正0.21
经济景气指数 正104.2 正104.2
工业景气指数 负3.7 负3.7
服务业景气指数 正10.0 正10.2
消费者信心指数 -- 负6.9
消费者通胀预期指数 -- 正3.1
生产者通胀预期指数 -- 负2.4
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正24
1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平
(较上年同期) +0.1% +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平
(较上年同期) 持平 +0.1%
9月30日(三)
0600 英国Nationwide房价(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.2%
0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.64
0645 法国消费者支出(较前月) 7月 -- +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1%
0700 瑞士KOF领先指标 9月 -- 100.7
0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7
未经季节调整失业人数(万人) -- 279.6
经季节调整失业率 6.4% 6.4%
经季节调整失业人数(万人) -- 279.0
0800 意大利失业率 8月 -- 12.0%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7%
(较上年同期) -- +2.6%
0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +2.9%
(较上年同期) -- +5.0%
0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 -- 赤字265.4
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.2%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.4%
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 持平 +0.1%
0900 欧元区失业率 8月 10.9% 10.9%
1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -2.3%
10月1日(四)
0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.2
0745 意大利arkit/ADACI制造业PMI 9月 -- 53.8
0750 法国Markit制造业PMI 9月 -- 50.4
0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 52.5 52.5
0800 意大利ISTAT公共赤字与国内生产总值(GDP)之比 第二季 -- 5.6%
0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 52.0 52.0
0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 51.5
10月2日(五)
0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 57.3
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.1% (完)