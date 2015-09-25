金砖国家：9月24日股汇市收盘纵览

路透9月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月24日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报785.68点，下跌0.77%。
中国股市：沪综指缩量震荡收升，延续箱体震荡交投谨慎
中国汇市：人民币收盘小升，午后央行放松控制致汇价升幅收窄
香港股市：收跌1%，全球需求放缓担忧冲淡内地股市上涨影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报45,291.967点，下跌0.11%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元盘中一度挫至历史新低4.248，但之后反弹收高，因巴西央行总裁誓言利用所有可用工具来遏制本币跌势。雷亚尔兑美元 收报3.9901/14，上日收报4.1454/61。
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南非股市和汇市：逢假期休市。
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印度股市：小幅收高，衍生品合约到期、长周末来临以及印度央行下周召开会议，均阻止投资者大举建仓。BSE指数 收报25,863.5点，上涨0.16%；NSE指数 收报7,868.5点，上涨0.29%。两指数周线均为三周来首次下跌；印度市场周五将因假期休市。
印度汇市：卢比兑美元 跌至逾一周低位收报66.155/66.165，上日收报65.9750/65.9850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报769.38点，下跌1.62%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报415.14点，下跌2.7%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.099，升值0.48%；卢布兑欧元 报74.182,升值0.05%。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)