《全球汇市》美元反弹，因叶伦讲话表明美联储今年仍可能升息

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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叶伦讲话后，美国短期利率期货下跌，美国股指期货转升。
有报导称，叶伦在发表长达近一小时的讲话后突然中止演说，因为身体出现不适，这更是加剧了当天的市场波动程度。一位美联储官员后来表示，在长时间讲话后，叶伦出现脱水症状，但后来她的身体已经恢复。
周五晚间，圣路易斯联储总裁布拉德将参加有关“货币政策新方向”的讨论。
亚洲方面鲜有重要财经事件，只有日本通胀率数据出炉。但汇市很少会关注日本数据。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1175 1.1229 -0.48 -7.62 1.2097
美元/日圆 120.21 120.06 +0.12 +0.44 119.68
欧元/日圆 134.33 134.82 -0.36 -7.22 144.78
美元/瑞郎 0.9783 0.9750 +0.34 -1.59 0.9941
英镑/美元 1.5222 1.5240 -0.12 -2.25 1.5573
美元/加元 1.3334 1.3299 +0.26 +14.77 1.1618
澳元/美元 0.7014 0.7023 -0.13 -14.13 0.8168
新西兰元/美元 0.6329 0.6350 -0.33 -18.83 0.7797
澳元/日圆 84.320 84.320 +0.00 -13.74 97.750
新西兰元/日圆 76.080 76.240 -0.21 -18.47 93.310
英镑/日圆 182.98 182.97 +0.01 -1.82 186.38
澳元/新西兰元 1.1075 1.1037 +0.34 +5.79 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王兴亚/徐文焰/白云; 审校 杜明霞)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。