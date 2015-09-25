《中国报摘》--中国证券报9月25日

* 头版头条:
--中国国家主席习近平在美国西雅图出席中美企业家座谈会时表示，中国经济长期向好的趋势不会改变，中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长。
* 其他:
--全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，《证券法》(修订草案)的二审最快也要12月，后面的三审以及出台只能等明年看了；而按原计划，全国人大常委会对修订草案的二审是在今年8月进行，但股市波动使得有关方面要更多研究经验教训，所以整个进程向后推迟。
--中国保险行业协会发布了《中小寿险公司发展研究报告》。报告显示，在资金运用方面，中小寿险公司还面临资金运用渠道窄，收益提升受限等问题。同时，资本市场低迷、震荡对投资收益的负面影响加大了中小寿险公司的经营难度。
--国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，随着国企改革进一步推进，整体上市将掀起一个新高潮，国有企业包括中央企业的并购重组也将加快步伐，而国企的并购重组等一系列资本运作也有利于稳定股市。
--记者获悉，工信部酝酿从三个方面加大对石墨烯产业的扶持力度，包括出台石墨烯产业发展指导意见，建立石墨烯产业联合创新中心，成立石墨烯产业发展联盟。分析认为，针对石墨烯产业的扶持措施四季度将加速落地，随着民用领域的迅速拓展，石墨烯产业化有望提速。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(发稿 边竞；审校 曾祥进)