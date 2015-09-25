《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月25日

*工商时报：
--年底前可以再看见新的金融整并案，金管会主委曾铭宗透露，已有金融机构报告合并案进度，预估年底前可望成功，但此案可能不是用公开收购，而是合意并购。
--为鼓励公司育才，产创条例修法拟恢复促产条例时代曾实施的人才培训投资抵减政策，以及新增学研机关人员技术入股缓课税五年，放宽教授持有公司股权与担任职务限制等作法，以鼓励公司育才。
--地方政府财政恶化，银行游资泛滥问题更雪上加霜。据了解，自从近二个月前苗栗县政府财务危机爆发后，地方政府被金融圈〞两级化〞的现象更严重，也因此使得银行游资问题更加泛滥，影响所及，银行的地方政府借款利率，短短二个月内被砍至少10点以上，多个直辖市的借款利率已剩0.7%不到。
*经济日报：
--金管会发函松绑保险业投资不动产规定，拿掉房价租金比逾35倍须报董事会提改善计画规定，并对最低收益率认定时程，增订弹性机制，以减轻保险业作业负担，并降低投资不动产压力。
--劳动部制订离职后竞业禁止条款行政指导，企业要求员工签署竞业禁止条款，禁止就业期间最长只能二年，而且期间必须每月提供半薪补偿金，未约定补偿条款的竞业条款无效。该行政指导近期就将公布实施。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 林高丽)