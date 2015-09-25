《香港报摘》--经济日报报9月25日

**头版头条**
--政府将于下周公布新一季卖地计划，在「一铁一局」供应减少下，政府急补充土地供应，预计可推出招标的政府用地达6幅，涉约3,840伙，有望创七个季度新高。
**其他**
--在国际金融中心排名上，香港连续多年稳坐季军宝座，但在今年的评分报告上，在行业分类，如会计等金融界从业员所属的专业服务一项，港表现明显较差。
--新世界发展 全年表现稍逊预期，剔除出售及转让酒店收益及投资物业重估后，基本纯利升4%至67.7亿港元。新财年将推逾2,500个新住宅单位，包括清水湾、北角大型楼盘，集团将合同销售目标定为100亿港元。
--人民币滙价预期持续波动，港银亦变招，争相推出允存户中途取款的灵活提取计划，以息高兼弹性较大招徕。南商新推计划，半年期的定存开始后7天，存户就可收息兼提款。业界指反应较预期佳，料成存息新战场。
--莎莎 与内地电商京东签订合作协议，首席财务总监陆楷指，合作有助提供更佳网购服务。另外，他指本港店舖减租潮刚开始，港市道虽转差，却未有裁员计划。
--拟明年上市的中国邮政储蓄银行，传向外资出售15%股权，潜在投资者包括券商瑞银、阿里巴巴集团同系蚂蚁金融，以及新加坡投资公司淡马锡控股等，涉资高达65亿美元（约507亿港元）。（完）
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(整理 赵红梅; 审校 林高丽)