《新兴市场重要经济事件预告》--9月25日-10月2日

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9月25日(五)
北京--中国国家统计局官员召开记者会，谈论中国经济形势(0600)。
9月28日(一)
孟买--印度财长杰特利与央行官员开会，讨论10月-3月发债日程。
孟买--印度财长杰特利在资本市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)与大宗商品监管机构Forward Markets Commission (FMC)合并仪式上发表讲话(0345)。
孟买--印度财长杰特利在印度银行业协会会议上发言(0700)。
马卡蒂市--菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo在第二届东南亚国家联盟(ASEAN)固定收益峰会上发表讲话。
9月29日(二)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。
孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
马卡蒂市--菲律宾央行总裁泰谭柯在当地固定收益、外汇和信托市场协会联合大会上发表演说(1030)。
9月30日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由Council of Americas主办的全球经济政策和展望会谈(1430)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行会议，并将宣布利率决议(0700)。
曼谷--泰国央行公布经济预测(0030)。
曼谷--泰国央行将公布9月政策会议记录(0200)。
10月1日(四)
布拉格--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在德国央行筹办的2015年ESE Conference会议上发言，会议主题为“欧洲的金融监管--处于正轨吗？”(1110) 。
10月2日(五)
布拉格--捷克央行公布9月管理委员会会议的会议记录(0700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)