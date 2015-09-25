英国央行：若议会获准，最早可自明年10月开始取消MPC月会

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦9月24日 - 英国央行周四称，如果议会同意将货币政策委员会(MPC)会议从一年12次降为八次，则从明年10月起将不再每月召开一次MPC会议。
英国央行希望效仿美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB),每六周举行一次议息会议，而不是召开月会。
这种调整需要英国议会立法通过。英国央行表示，不再按月举行会议最早要到2016年10月才能实现。
如果此事获得立法通过，英国央行计划取消1月、4月、7月和10月这几次MPC会议。
英国央行声明和暂定会议日程见：here(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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