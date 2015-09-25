《全球重要经济事件一览表》--9月25日-10月2日

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9月25日(五)
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与题为“货币政策新方向”的讨论(1315)。
奥马哈--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话(1725)。
华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)发表演说(1230)。
华盛顿--美国财政部负责金融市场的代理助理部长Seth Carpenter发表演讲(1630)。
伦敦--英国央行公布金融政策委员会(FPC)会议声明(0830)。
伦敦--英国皇家经济学会货币及金融政策会议，演讲嘉宾包括前英国央行副总裁宾恩和塔克。
伦敦--英国央行货币分析主任Gareth Ramsay在MMF货币与金融政策会议发表演说(1300)。
9月28日(一)
密尔瓦基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于马凯特大学商业领袖论坛(Marquette University Business Leaders Forum)，就当前经济形势与货币政策发表演说(1730)。
洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在加州大学洛杉矶分校安德森预测中心(UCLA Anderson Forecast)的一项活动中发表演说(2100)。
大阪--日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表演说(0530)。
巴黎--“金融监管--稳定性对一致性”巴黎会议。演讲者包括：法国央行总裁诺亚(0630)；美联储理事塔鲁洛(0915)；英国央行副总裁康利夫。
米兰--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在博科尼大学(Bocconi University)主办的第七届国际银行业大会发表演说(0800)。
9月29日(二)
东京--2015年度OECD E-Leaders会议召开(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi将发表开幕致辞。
伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫召开新闻发布会，提供最新国内宏观经济预测(1100)。
都柏林--比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在一个金融行业会议上发表讲话(1030)。
9月30日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德出席由Council of Americas主办的全球经济政策及前景会议(1430)。
马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy主持一场研讨会小组会议，主题为“应对全球金融危机”(1200)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在证券业及金融市场协会(SIFMA)流动性论坛发表演说(1235)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1910)。
法兰克福--德国央行理事多姆布雷特在“公共部门融资论坛”发表演说。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(0800)。
10月1日(四)
布拉格--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在德国央行举行的2015年ESE“欧洲金融管理--是否处于正确轨道上？”会议中发表演说(1110)。
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在盐湖城地区社区领袖活动中，就经济前景发表演说(1830)。
苏黎世--瑞士央行副总裁祖布鲁克于经济研究机构KOF的会议中发表演说(1600)。
10月2日(五)
波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在该行举行的“宏观审慎货币政策”会议中，致开幕欢迎辞(1230)。
波士顿--罗森格伦与明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔于“宏观审慎货币政策”会议的“美国货币政策是否该有第三授权？”讨论中，分别担任报告人与小组讨论参加者。(1300)
纽约--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在曼哈顿政策研究所(Manhattan Institute for Policy Research)举行的一项活动中发表演说(1300)。
波士顿--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)参加“宏观审慎货币政策”会议有关“微观审慎对宏观审慎：监督控制的问题”的小组讨论(1500)。
波士顿--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在“宏观审慎货币政策”会议中发表演说(1700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)