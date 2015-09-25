《香港报摘》--其他报纸重要消息9月25日

**明报**
--内地股市出现7月8日股灾式下跌后，内地券商员工在国家呼吁下，率先自告奋勇成为「护卫军」增持H股，参与的券商包括华泰 、中信证券 、广发 、中州 等，据悉他们自愿掏腰包，共斥23亿港元资金买入公司H股。自7月「股灾」起，至昨日收市推算，四家券商的「救市勇将」帐面恐蚀逾6亿港元。
--恒大地产 昨日公告，恒大矿泉终止于全国中小企业股份转让系统（新三板）申请挂牌。公司指出，计划对恒大矿泉及集团的粮油、乳业资产进行内部重组合并，由于申请分拆挂牌的恒大矿泉的资产发生较大变化，与原来申请有差异，因此终止其挂牌审核。
**星岛日报**
--新世界发展 获独家批出尖沙嘴星光大道发展权，市场质疑有利益输送之嫌。另新世界主席郑家纯对楼市前景转为审慎，且略为看淡，今年初他多番预期全年楼价可升10%，他昨日指在供应增加之下楼价升幅料不大，但即使下调，幅度亦仅约10%。
**苹果日报**
--玖龙纸业 董事长张茵表示，自8月中至今，人民币贬值幅度约4至4.5%，令进口成本每吨上升逾50元人民币。她透露，集团将会采取三项措施以减低滙兑风险，包括增加产品出口到外地，期望年底出口总额可达5亿美元；另外又会减少进口废纸，以降低成本。明年上半年把外币债务全转为人民币债。
**东方日报**
--莎莎国际 继早前上线苏宁海外购及与腾讯 合作推微信支付后，昨日又宣布进驻京东全球购。
**文汇报**
--徽商银行 昨日公布，董事会通过增发并配售最多不超过6.325亿股H股的议案，惟发行配售股份及相关事宜尚须经中国有关监管机关批准。以该行昨3.44港元的收市价计，是次增发议案料可集资22亿港元。（完）
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(整理 赵红梅; 审校 林高丽)