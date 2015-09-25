全球金市：金价下滑，因叶伦暗示FED仍可能在今年升息

金价上日涨2%，创八个月来最大单日涨幅，有望实现连续第二周上涨。
但金价面临压力，因此前叶伦周四晚间表示，叶伦本人以及美联储其他决策人士认为近期全球经济和金融市场动向不会严重影响美联储的决策，今年仍有可能加息。
如果加息则会削弱非生息资产黄金的需求，同时会提振美元。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量连续第三日增加，周四增加3.87吨至680.27吨。
据国际货币基金组织(IMF)数据显示，俄罗斯和哈萨克斯坦8月份连续第六个月增持黄金，而约旦和阿联酋7月份也增加了黄金储备。
8月份自香港净流入中国内地的黄金量为三个月最高水平。
在过去六个交易日中铂金 第五日下跌，自大众汽车排放丑闻传出后，投资者担心汽车行业的铂金需求或受到打击。这种金属用于柴油车催化剂中。
钯金 本周大幅上涨。市场预计消费者或放弃柴油车，改用汽油车，而钯用于汽油车催化剂中。钯价本周迄今涨幅接近8%，有望创2013年3月来最大周线涨幅。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1149.2 -4.42 -0.38
现货银 15.07 -0.05 -0.33
现货铂金 945.65 -6.85 -0.72
现货钯金 649.92 -3.58 -0.55
COMEX期金 1149.1 -4.7 -0.41
COMEX期银 15.095 -0.035 -0.23
汇率
欧元/美元 1.1171
美元指数 96.293
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王兴亚/孙国玉；审校 白云/戴素萍)