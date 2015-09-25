芝加哥期市：小麦期货小涨，周线料上扬2.5%

12月玉米期货 本周涨逾1%，收复了上周的近一半跌幅。

小麦本周稍早上扬，受黑海和澳洲天气或不利作物的担忧提振。

但交易员和分析师周四表示，澳洲小麦产量避免了因不利天气而大面积减产的情况。

国际谷物理事会将全球小麦产量预估上调700万吨，至创纪录的7.27亿吨。

中国进口商周四在爱荷华州得梅因的一个仪式上签订协议，购买总共1,318万吨的美国大豆，价值约53亿美元。

美国农业部称，最新一周大豆出口销售共计131.6万吨，包括向中国出口的76.27万吨。总出口量超过分析师预估区间的高端。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 497.75 0.50 +0.10% -1.92% 491.46 58

CBOT玉米 381.75 0.25 +0.07% -0.39% 377.32 59

CBOT大豆 870.25 2.25 +0.26% +0.75% 881.03 41

CBOT稻米 $13.01 -$0.01 -0.04% +0.77% $12.35 71

美国原油 $44.95 $0.04 +0.09% +1.06% $44.06 49

汇率

欧元/美元 $1.117 -$0.006 -0.50% -0.11%

美元/澳元 0.701 -0.002 -0.24% +0.10%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 陈宗琦/王颖；审校 李爽/张若琪)