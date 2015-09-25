港报社评：习近平软销果效，到华府方见真章--信报9月25日

最近这两天正在美国访问的国家主席习近平，目前为止表现得相当人性化，看来是要在西雅图进行他的软销策略。

首先，习近平在西雅图出席欢迎晚宴之时，透过小故事来讲大道理，他提到上世纪六十年代末，从北京到陕西省延安市一条小村庄梁家河插队当农民，那时候，乡亲生活十分贫困，经常几个月吃不到一块肉。四十多年后，习近平回到这条小村庄，梁家河修起了柏油路，乡亲住上了砖瓦房，用上了网络，老人们享有基本养老，村民们有医疗保险，孩子们可以接受良好教育，当然吃肉已经不成问题。他说道：「这使我更加深刻地认识到，中国梦是人民的梦，必须同大陆人民对美好生活的向往结合起来才能取得成功。」

其次，习近平尝试以美国人熟悉的人和事拉近彼此的距离，他提到苍蝇老虎一起打无关权力斗争之时指出，反贪防腐当中没有什么「纸牌屋」，那是美国的著名电视剧；同时又说及美国文豪海明威，称第一次去古巴专程往访海明威当年写《老人与海》的栈桥边，第二次去古巴则光顾海明威经常去的酒吧，点了他爱喝的兰姆酒配薄荷叶加冰块。

习近平访美第一站选择西雅图，并且放软身段言笑晏晏，当然有其别具深意的盘算，按照他自己的讲法，西雅图是美国通往中国和亚洲的门户，同中国有着不解之缘，中美建交不到三个月，中国货轮「柳林海号」就抵达西雅图港，结束了中美两国几十年不通航的历史。事实上，西雅图所在的华盛顿州，与中国的贸易额去年为二百九十亿美元，远超其他四十九个州。这次在西雅图，习近平参观了波音公司的飞机工厂之后，波音随即宣布，会向中国出售三百架飞机，总值三百八十亿美元，而且预计波音会与中国商用飞机公司合资，在中国建立飞机组装工厂。

软销策略的重头戏是出席中美互联网论坛，习近平跟美国极具份量的一众科技巨擘会面，其中最有趣的可算是「脸书教主」朱克伯格，娶了一位华裔太太的他全程用中文交谈，并且表示莫大荣幸。经过这次会面之后，内地网民是不是快将毋须翻墙就可以登入脸书呢？

出席中美互联网论坛，可以视作习近平向总统奥巴马「侧面施压」，因为中美两国近来为了黑客问题而舌剑唇枪，美国不满怀疑来自中国的网络攻击，曾经扬言若要打网络战，一定能够打赢。美国科技龙头乐意跟习近平会面，据说让华府有点尴尬。

有分析认为，从行程安排上看，习近平在地方层面的活动，比起日后在华盛顿的首脑会谈更加频繁和丰富，目的是走「基层路线」，侧重于与州政府和大企业打好关系。这种说法不无道理，毕竟首脑会谈少不免触及难以化解的分歧，例如南海争端，例如人权问题，倒不如在地方层面争取多一些具体成果和现成好感，兼且活动当中毋须顾虑太敏感的意识形态，

因此习近平与夫人彭丽媛特别专程到西雅图附近的塔科马市，重访二十二年前他担任福州市委书记时参观过的林肯高中，得以欣赏学生献唱彭丽媛的名曲《在希望的田野上》，又获赠一件美式足球队的「1号」球衣，每一步都有助为形象加分。

软销策略是否会延续到「习奥会」？这问题值得关注，习近平不断强调的「中美新型大国关系」，必须得到白宫首肯与配合，可是在奥巴马口中，这种说法根本不存在。

无论如何，中美关系仍是那句老话，斗而不破，不管「习奥会」能否化解（或减少）分歧，中美经贸合作始终有巨大潜力。习近平预计未来五年，中国将进口十万亿美元商品，光是这一点，两国关系已经不可能闹翻。

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