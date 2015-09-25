港报社评：终院乔迁开启新里程，李国能护法依然故我--明报9月25日

终审法院乔迁之喜，新院址的前身为立法会大楼；它原本是最高法院，现在成为终审法院永久处所。在传承上，这座大楼的不同阶段都体现了香港其中一处重要建筑物。前任终审法院首席法官李国能在《明报》撰文，对终院彰显的法治和司法独立有所期盼，也对海外法官和释法争议提出看法和意见，再一次显示他虽然不在其位，却有法律人坚守原则、维护法治和司法独立的职志，依然故我。

释法海外法官存废，关乎司法独立信心

近期有政界、法律界人士热切讨论的两个议题「特首超然论」和「未依法去殖民化论」，李国能在文章中仅隐晦触及，未跟随躁动起舞。李国能一向热中以法论法，崇法任事，尽量避免卷入政治泥浆摔角。他此际撰文讲终院事务，不加入口水战，这或许反映出这两个热议并非单纯的法律法治范畴，而是沦为政治争拗了。

全国人大常委会对《基本法》有全面解释权，按规定香港法院也有权解释《基本法》条文，个中矛盾与本港司法独立关系的争议，在回归18年来从未停止过。李国能的立场衆所周知，他坚持即使人大常委会有全面解释《基本法》权力，但是应该避免透过行使释法权力去推翻香港法院的判决，特别是终审法院判决。全国人大常委会是在体制上对香港有无上权威，但要以释法推翻本港法院的裁决，若说无损香港的司法独立，那是绝大多数港人和国际社会都不认同的说法。

李国能重提释法和推翻法院裁决的关系显得语重心长，他提醒当局勿轻率释法，特别是对香港法院的判决行使解释权要慎之又慎，切勿因而损害司法独立，冲击香港赖以成功的法治磐石和基础。李国能的释法论点并无新意，不过，新瓶旧酒仍然反映他对释法的担忧。

除了《基本法》解释权，李国能也回应内地护法学者的一个观点，是关乎终院海外法官在2047年之后是否应该继续存在的问题。《基本法》第82条规定，「终审法院可根据需要邀请其他普通法适用地区的法官参加审判」。终审权是国家的最高权力之一，具有主权象征意义，香港作为特别行政区却拥有终审权，肯定是为了维系信心和国际社会对法治信任的安排，而准许海外法官参加终院审讯，更是进一步强固这信心和信任。当年中央容许香港拥有终审权和海外法官加入终院，说明要维持香港法治和司法独立的决心，也体现了「一国两制」的灵活空间，更重要的是折射出当时对港政策的泱泱大度。

回归18年来，香港在许多方面都差强人意，特别是管治困局突出。不过，在衆多内耗空转、优势渐次消失、发展滞后等使人沮丧之际，法治却守住一方净土，司法独立和法律面前人人平等得到充分实践。这说明当年中央的高瞻远瞩，香港司法机关亦不辱使命，发挥《基本法》赋予的角色和职能，扞卫了香港的核心价值。回归之后法治无恙和司法独立安然，内地护法学者却提出海外法官存废问题，政治风暴是否刮到司法机关，值得提高警觉。

敏感议题掀口水战，添烦乱无积极意义

内地护法学者认为，只有极少数被殖民过的国家方有外地公民担任本地法官，并形容外国公民任香港法官的做法是过渡性和权宜性，回归50年后完全有理由考虑改变有关做法，而且引述指称外地法官不了解《基本法》云云。近年，一些专家学者每谈及《基本法》都爱抛出立法原意作为指摘的理据，然而《基本法》规定终院可邀请海外法官参加审判的原意为何，有关专家学者理应翻查资料；若他们认为司法独立于港人信心和国际社会信任已经不重要，那肯定偏离实际，诊断错症。

内地护法学者并非建议即时取消海外法官，而是回归50年、即是2047年之后才改变。《基本法》有效期到2047年6月30日，其后如何安排，理论上是在那之前10至15年才会底定，因为涉及土地契约、商人投资等决定，大家都要知道2047年之后的香港情况；日后终审法院是否改变，相信也会触及和探讨。

不过，那是32年后的事，届时的现有当权者和社会中坚分子大多已经隐退甚至不在了。此刻是政治敏感时期，除非有些专家学者抛出议题为了抢话语权，否则有关终院海外法官是否取消的倡议，不免衍生「整顿」司法机关的疑虑，势必掀起口水战，对民心士气添烦添乱，看不到积极意义。

李国能认为海外法官应该成为终院永久安排，即是跨越2047年，立场清晰，理据条陈理析，反映出他一贯论事说理举重若轻的风格。近年香港政治争拗，不少人靠扯高调门、青筋暴现取宠于人，往往招来对手以类似方式回应，最终形成水火不容，谁也说服不了谁。李国能云淡风轻地铺陈理据，尊重不同意见，起到的作用肯定远远超过偏激表述。时局纷乱，社会躁动，李国能论述法治的方式，值得政界人士仿效。

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