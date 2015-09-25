港报社评：习近平以自信魅力，促进中美文化互动--文汇报9月25日

国家主席习近平昨日继续访美之行，期间参观了美国塔科马市林肯中学。教育文化交流是构建中美新型大国关系的重要组成部分，为增进两国人民相互了解和信任注入新能量。习近平以源远流长、博大精深的中华文化，展现自信和魅力，以深邃的目光和宽广的视野，推动中美教育文化良性互动，促进年轻一辈传承中美友好精神，为开创中美关系更加美好的未来，打下坚实基础。

中美虽然远隔重洋，历史文化背景不同，但是两国交往源远流长。230多年前，美国商船「中国皇后号」跨洋过海首航中国。 150年前，数以万计的中国工人同美国人民一起，铺设了横贯美国东西的太平洋铁路。 70年前，中美作为第二次世界大战盟国并肩奋战，共同扞卫了世界和平和正义。中美建交后，在教育、体育、科技文化领域不断推进合作，成为增进两国人文交流的重要桥梁。

1901年，美国小说《黑奴吁天录》（即《汤姆叔叔的小屋》）首部由中国人翻译的中文译本问世。如今，德莱塞、海明威、福克纳等美国作家的作品在中国拥有广泛的读者「粉丝」，美国学者也对《红楼梦》、《西游记》等大量中国文化典籍进行译介和研究。上世纪70年代，小小乒乓球打开中美交往的大门，小球转推动大球转，中美关系进入新阶段。相容相知，润物无声。文化交流合作日益活跃，为中美关系长久发展提供人文层面的新思想、新契机。

中美友好，根基在民众，希望在青年。习主席此次访美，宣布中方支持未来3年中美两国互派5万名留学生到对方国家学习；昨日，习近平夫妇欣赏了中美两国中学生合唱的中文歌曲《在希望的田野上》和英文歌曲《世界如此美好》；习近平向林肯中学赠送了介绍中国的图书、乒乓球桌以及球具，寄望年轻人传承40多年前的中美「乒乓外交」精神，增进两国友谊。中美优秀文化相互借鉴，取长补短，相得益彰，可以把中美两国人民尤其是年轻人联系在一起，进一步巩固中美交往的根基，创造中美友好的新局面。

中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。中国始终从战略高度和长远方向看待和把握中美关系，致力于发展长期健康稳定的中美关系。增信释疑、以美国人容易理解的语言化解心结，是习近平此次访美的一个重要特点。

习近平以「凤凰涅盘、浴火重生」表达对中国经济保持平稳较快发展的信心；以「敢于啃硬骨头、敢于涉险滩」宣示改革决心；以「打铁还需自身硬」，表明中国推进反腐败斗争的态度；以中国反腐没有什么「纸牌屋」，消除美国人对中国政治不必要的揣测和误解；以海明威、《老人与海》和Mojito （古巴传统鸡尾酒），拉近与美国人民的心理距离。

习近平侃侃而谈，展现出一个大国领袖的大气、睿智、博学、儒雅的个人魅力，用坦诚的态度解疑释惑，用理性的思考谋划未来，用真挚的感情唤起共鸣，给美国政界和人民留下深刻印象，赢得美国各界的尊重和好评，描绘出中美关系值得憧憬的美好未来。

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