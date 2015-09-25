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债券 | 2015年 9月 25日 星期五 09:53 BJT

美国个股：通用电气获英国120亿美元出口融资，或创1,000个工作岗位

布鲁金斯学会的经济学家Barry Bosworth称，通用电气此举有可能是为了测试华盛顿方面的反应。“如果美国联邦政府不作回应，那影响就会更大了，”他说。

通用电气与英国政府下属的英国出口融资局的这笔协议，将支持巴西、加纳、印度、莫桑比克和其他国家的油气以及其他能源项目订单。就业安排将取决于通用电气项目中标的情况。

就在上周，当通用电气宣布计划最多将500个美国电力涡轮机生产岗位转移到欧洲和中国时，它提到了缺乏进出口融资的问题。该公司亦不再考虑在美国设立涡轮螺旋桨发动机引擎的新研发中心，而是选择了欧洲。(完) (编译 戴素萍/白云; 审校 孙茉莉/徐文焰)

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