美国个股：通用电气获英国120亿美元出口融资，或创1,000个工作岗位

布鲁金斯学会的经济学家Barry Bosworth称，通用电气此举有可能是为了测试华盛顿方面的反应。“如果美国联邦政府不作回应，那影响就会更大了，”他说。

通用电气与英国政府下属的英国出口融资局的这笔协议，将支持巴西、加纳、印度、莫桑比克和其他国家的油气以及其他能源项目订单。就业安排将取决于通用电气项目中标的情况。