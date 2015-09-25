欧洲央行：各国央行对升息将举棋不定，因太习惯超低利率--普雷特

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欧洲央行已将利率调降至下限，并且正以每月600亿欧元(675亿美元)的速度购买资产，以推升通胀和经济增长。
“维持非常宽松的政策立场过长时间，必定带来明显风险，”普雷特称，“及时修复资产负债表的动力可能遭到削弱，最终有可能出现新的失衡。”
不过，普雷特表示，欧洲央行必须忠于其使命，推动通胀率从目前的近零水准回升至接近2%。
普雷特指出，资产购买措施即量化宽松整体而言行之有效，但各国央行需要进一步研究以确定此类机制是否应该继续作为央行的政策工具。
“公平地讲，我们有必要更多了解其传导机制，以便判断量化宽松是否可以继续作为政策工具，就算不是传统工具，也可以成为央行工具箱中一个有价值的可靠工具，”他说。(完) (编译 陈宗琦/王兴亚；审校 白云/王颖)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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