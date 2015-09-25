欧洲央行：各国央行对升息将举棋不定，因太习惯超低利率--普雷特

欧洲央行已将利率调降至下限，并且正以每月600亿欧元(675亿美元)的速度购买资产，以推升通胀和经济增长。

“维持非常宽松的政策立场过长时间，必定带来明显风险，”普雷特称，“及时修复资产负债表的动力可能遭到削弱，最终有可能出现新的失衡。”

不过，普雷特表示，欧洲央行必须忠于其使命，推动通胀率从目前的近零水准回升至接近2%。

普雷特指出，资产购买措施即量化宽松整体而言行之有效，但各国央行需要进一步研究以确定此类机制是否应该继续作为央行的政策工具。