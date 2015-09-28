《焦点》中国交易所信用债火爆引发泡沫化之争，流动性变局是最大忧虑

* 万科五年债利率3.50%，媲美国开债

* 交易所信用债火爆引发泡沫化之争

* 未来流动性变化是最大忧虑

* 现有货帀政策预期等利于收益率下行

* 交易所债市操作便利优势值得借鉴

作者 李宏薇/边竞

路透上海9月28日 - 中国房企龙头万科所发五年期固息债，利率比肩国开行同期债券。随着信用利差的极度萎缩，充裕流动性作为本轮信用债向好的重要推手，其未来变化成为关注焦点。若政策导向或股市走向发生变化，信用债将要承担与现有火爆行情同等甚至更大的反向作用力。

不过业内人士称，从现有经济形势，流动性和货币政策预期来看，都利于债市收益率下行，提高警惕纵然有必要，但择好券适量参与料仍是近期良策。

另外，虽然银行间债市在风险控制和稳定利率方面等方面更具优势，但证券交易所债券和回购成交的便利性也值得借鉴，加之公司债对降低社会融资成本的作用，多头监管模式下，二者齐头并进势头有望持续。

华南一银行交易员表示，现有行情之下，“最担心的是流动性收紧问题。现在还说不好(信用债)是不是泡沫，只有泡沫破了，才是真正的泡沫。”

今年以来，中国央行已四次降息、三次全面降准和一次定向降准。流动性方面，银行间债市成交最多的隔夜回购 年内低点出现在5月，加权利率在1%附近。随后缓步抬升，近期维持在1.80%-1.90%之间。

南京银行金融市场部研究员郭伟也认为，从被热捧的公司债发行结果来看，目前交易所信用债泡沫被吹的很大，感觉就是5,100点的股市。高杠杆操作模式下，若资金利率上升，后果将非常严重。

但招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮认为，交易所信用债向好，是在股市暂停IPO导致风险偏好不高的资金溢出等多因素驱动，走势有其合理性。

“我不太同意泡沫化这种说法，这是各种因素综合作用的结果。短期没有其他外力刺激，(交易所债市)还是会比较热，收益率还有向下的可能性。”他指出。

万科A 上周四向合格投资者发行的50亿元人民币五年公司债，票面利率3.50%，贴近此前3.30%-4.10%询价区间下限端。银行间债市国开行到期收益率曲线 中，五年品种在3.54%附近，农发行和口行同期限 则超过3.60%。

在警示风险的同时，郭伟承认，即使交易所信用债超低票面利率不可持续，但出现转折的时点确实不太好判断。“因为现在“资产荒”估计还要持续一段时间，像银行理财纷纷提前到期，一些量化的产品都没办法继续了，这些资金出来以后还是要寻找投向。”

以表现相对谨慎的银行间债市五年期AAA企业债 为例，自7月起，到期收益率一路下行，最新报在4.0476%，较万科债仅高出50多个基点(bp)。

**“资产荒”是风险偏好选择的结果**

对于近来多被提及的钱多追逐少量资产导致的“资产荒”，业内人士认为，这种提法并不准确。目前市场上并不缺少高收益产品，但受发行人所在行业不好、项目风险过高等诸多限制，难以满足大量风险偏好低的资金投资需求而已。

华南一银行交易员表示，银行理财产品“保本”的特点，导致无法投资与其风险承受力不匹配的高收益、高风险资产，而只能将关注点主要放在优质信用债等相对低风险投资上。

“没有所谓资产荒这个概念，如果我的理财负债成本是5%，那就要找到至少5%以上的产品。如果没有，那么就加杠杆，或者拉长久期错配。”他称。

申万宏源证券最新点评称，万科债发行结果引人注目，主要是市场对于信用资质的挑剔导致定价分化明显，好的品种受到大量资金追捧，不好的品种甚至都发不出去。只不过整体供需关系失衡的情况下，导致好品种收益率确实偏低，监管本身相对于行情是中立的。

另外，资产收益的下降，也引发银行理财等资金成本是不是也该下行的讨论。

上述银行交易员指出，在央行连续降息背景下，低风险资产的收益率下降趋势已经十分明显。但同时银行理财成本下行十分缓慢，这与银行不愿主动下调理财成本，从而影响市场份额有关。

他透露，解决银行理财成本无法下降的刚性，或者要通过将银行理财产品按净资产估值，投资者风险自负等监管上的变化来实现。

国泰君安研究所最新报告认为，对公司债的担忧，反映投资者尚未适应未来的低回报和低资金成本常态。当这种预期变化后，现有绝对收益率水平其实并不低。随着过去两年高速增长的存量非标资产逐步到期，理财高收益资产支撑崩塌后，理财收益率可能出现断崖下降，从而推动市场整体收益率预期重构。

因此，未来信用债投资仍然是“防踩雷”和“缺资产”两条主线，信用尾部风险越来越大情况下的个券甄别和规避非常重要，而在雷区之外的区域，总体上仍然是资金追逐资产的逻辑，估值相对安全。

**交易所银行间，各有优势**

中国债券市场多头监管由来已久，在交易所债市今年发债规模突飞猛进，近期信用债更是受热捧背景下，央行金融研究所所长姚余栋在中证报一篇名为《货币政策框架转型，需大力发展银行间债券市场》的文章再次引发市场关注。

姚余栋认为，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。

文章称，“如果有朝一日，存款机构得以进入交易所市场，并成为该市场的主要投资者，就会在相互分割的银行间市场和交易所市场上同时生成两套基准利率，...显然，一个健康的利率体系根本容不下两颗心脏。”

不过市场对此看法有所不同，交易所债市在发行、成交和质押融资上的便利，仍支撑其保有一席之地，甚至不排除未来还有扩大之势。

北京一基金公司交易员表示，在资金预期较为稳定情况下，交易所融资的便利性，给机构加大杠杆操作提供了条件。交易所“融资属于竞价模式，很少说融不到，银行间就不一样了。”

这也导致了在以交易所为主的投资机构，其杠杆率普遍高于银行间。在看多债券走势前提下，无疑非常有利。当然，趋势转变时，去杠杆的过程相要等同痛苦，但并不能因此因噎废食。

对银行理财产品来说，收益相对低但质押融资便利的信用债，是对其高收益非标产品的流动性不足的补充。“质押方便，(满足)流动性需求是优势。”