香港个股：恒大地产终止申请矿泉水业务在中国新三板挂牌，因涉内部重组

路透香港9月25日 - 中国大型房地产商--恒大地产 表示，已向中国新三板申请终止恒大长白山矿泉水股份有限公司（恒大矿泉）挂牌审核，因公司计划对其矿泉水、粮油及乳业资产进行内部重组。

由恒大地产全资拥有的恒大矿泉申请在新三板挂牌申请在7月获受理。但恒大地产周四晚发出的声明称，为优化资源配置及降低成本，实现产业规模效益，公司计划对恒大矿泉及集团的粮油、乳业资产进行内部重组合并。

由于申请分拆挂牌的上市发行主体恒大矿泉的资产发生较大变化，与恒大矿泉的原来申请已有差异。故恒大地产已在昨天向新三板提出终止恒大矿泉的挂牌审核。

恒大矿泉是恒大地产布局的快消产业，以天然矿泉水及衍生饮料为主要业务，覆盖产业上、中、下游。目前在吉林省建成两个生产基地，拥有九条进口生产线，设备年生产能力220万吨。

在7月初，恒大地产亦宣布旗下广州恒大淘宝足球俱乐部及恒大文化产业集团申请在新三板挂牌已获受理。

恒大地产表示，终止恒大矿泉于新三板申请挂牌，并不影响公司的其他子公司的新三板挂牌申请。公司并会密切评估重组后主体的运营情况及各资本平台的要求，在适当时间选择从新开始申请挂牌，或进行其他更佳的资本运作。

此外，恒大地产持股74.99%的恒大健康 宣布，与哈佛医学院下属一家非盈利性质的教学医院布莱根和妇女医院（Brigham and Women's Hospital）签署备忘录，成为战略合作伙伴。布莱根和妇女医院将为恒大健康提供医疗健康相关项目上的战略性指导，并在医疗管理、培训、医院设计及临床项目等领域给予建议。（完）

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