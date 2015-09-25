《路透峰会》欧央行管委雅兹贝奇称量化宽松奏效，不会讨论进一步举措

路透卢布尔雅那9月24日 - 欧洲央行管理委员会委员雅兹贝奇(Bostjan Jazbec)表示，欧洲央行1万亿欧元以上的资产购买计划正在发挥作用，而央行距离讨论调整该计划还有“一段长路”。

“欧洲央行未来还有不同的可能性，但现在就讨论其他举措，而不是维持已经采取且执行的举措，是言之过早了，”雅兹贝奇周四对路透表示。

雅兹贝奇在路透东欧投资峰会的专访中表示，量化宽松计划“显然带来了正面的结果，因此还要一段长路后才会...讨论其他举措。”

“（我们见到）信贷增长复苏的初步迹象，而这是推出量化宽松的主要目的之一，”雅兹贝奇表示。

他并称，欧洲央行已证明其能够完成欧元区通胀率重回接近2%目标的使命，不受中国经济放缓及美国联邦储备理事会(美联储/FED)暂缓升息等外部因素影响。

“外部发展情况是很难纳入考量的，但我仍相信欧洲央行已创造出支撑其使命的环境。”

他所指称的外部因素，像是油价和食品价格，在近期的通胀形势中正扮演着即使不是关键的，也会是重要的角色。