巴西央行：上调2016年通胀预估，但料将维持利率不变

巴西央行称，衰退应会缓解未来几年的通胀压力。

部分经济学家告诫称，该行如果短期内不提高借款成本，则将承担让雷亚尔蒙受更多压力的风险。

“如果央行下次会议不加息，则形势将会出现新一轮恶化，”Santander Securities分析师Sandro Sobral在给客户的报告中称。

巴西央行9月2日未继续进行加息，将指标基准利率维持在14.25%不变，以维护经济。巴西经济正面临25年来最严重衰退。

在周四的报告中，巴西央行称，和前几次相比，其2016年通胀预期的调高幅度“较小”，该行重申其目的是在2016年末将通胀降至目标水平。

巴西8月消费者物价指数同比上升9.53%，较4.5%的目标水平高出一倍以上。