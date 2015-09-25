巴西央行：上调2016年通胀预估，但料将维持利率不变

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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巴西央行称，衰退应会缓解未来几年的通胀压力。
部分经济学家告诫称，该行如果短期内不提高借款成本，则将承担让雷亚尔蒙受更多压力的风险。
“如果央行下次会议不加息，则形势将会出现新一轮恶化，”Santander Securities分析师Sandro Sobral在给客户的报告中称。
巴西央行9月2日未继续进行加息，将指标基准利率维持在14.25%不变，以维护经济。巴西经济正面临25年来最严重衰退。
在周四的报告中，巴西央行称，和前几次相比，其2016年通胀预期的调高幅度“较小”，该行重申其目的是在2016年末将通胀降至目标水平。
巴西8月消费者物价指数同比上升9.53%，较4.5%的目标水平高出一倍以上。
该行还将2015年通胀预期上调至9.5%，此前预期为9%。但该行预计2017年第三季度同比通胀率大幅下降至4.0%。(完) (编译 杜明霞/孙国玉；审校 白云/戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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