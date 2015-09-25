瑞士金融：瑞士下议院投票赞成提高大银行杠杆比例要求

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
* 瑞士议会支持提高杠杆比例要求
* 议会还希望银行隔离高风险业务
* 相关议案获下议院通过
* 上议院将在三至六个月讨论该议案并投票
路透苏黎世9月24日 - 瑞士下议院已经批准要求该国大银行增加资本、并隔离行内高风险业务的议案。
瑞士下议院周四投票通过了以上议案。根据议案，对瑞银和瑞士信贷 等瑞士大银行的杠杆比例(一家银行核心股本占总贷款的百分比)要求为6%。
据议会一发言人称，瑞士上议院未来三至六个月将就上述议案进行讨论并投票。
如果上议院通过议案并且在公投中也没有遇到麻烦，那么瑞士政府将把上述内容写入法律。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
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