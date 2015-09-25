瑞士金融：瑞士下议院投票赞成提高大银行杠杆比例要求

* 瑞士议会支持提高杠杆比例要求

* 议会还希望银行隔离高风险业务

* 相关议案获下议院通过

* 上议院将在三至六个月讨论该议案并投票

路透苏黎世9月24日 - 瑞士下议院已经批准要求该国大银行增加资本、并隔离行内高风险业务的议案。

瑞士下议院周四投票通过了以上议案。根据议案，对瑞银和瑞士信贷 等瑞士大银行的杠杆比例(一家银行核心股本占总贷款的百分比)要求为6%。

据议会一发言人称，瑞士上议院未来三至六个月将就上述议案进行讨论并投票。