韩国金融市场：股市及韩元双双下滑，叶伦维持美联储年内升息预期

现代汽车 上涨2.9%，Hyundai Glovis 劲升5.4%，此前现代副董事长郑义宣周四买进约值5,000亿韩元(4.2亿美元)的公司股票。
外资料将连续第五日卖超，外资在主板卖超价值1,015亿韩元的韩股。
汇市方面，韩元兑美元 下跌0.3%，报在1,196.6，势将连续第五日下跌。
东部证券分析师Yuna Park说，叶伦的讲话给韩元带来压力，外资卖出韩股也令韩元承压。
三年期韩国公债12月合约 上涨0.03点至109.73。
韩国金融市场将迎来长周末假期，9月30日恢复交易。
0222GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,196.6 1,192.5
日圆/韩元 9.9625/700 9.9088
韩国公债期货 * 109.73 109.70
韩国综合股价指数 1,933.50 1,947.10
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 王颖/刘秀红/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)