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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 11:11 BJT

韩国金融市场：股市及韩元双双下滑，叶伦维持美联储年内升息预期

现代汽车 上涨2.9%，Hyundai Glovis 劲升5.4%，此前现代副董事长郑义宣周四买进约值5,000亿韩元(4.2亿美元)的公司股票。

外资料将连续第五日卖超，外资在主板卖超价值1,015亿韩元的韩股。

汇市方面，韩元兑美元 下跌0.3%，报在1,196.6，势将连续第五日下跌。

东部证券分析师Yuna Park说，叶伦的讲话给韩元带来压力，外资卖出韩股也令韩元承压。

三年期韩国公债12月合约 上涨0.03点至109.73。

韩国金融市场将迎来长周末假期，9月30日恢复交易。

0222GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,196.6 1,192.5

日圆/韩元 9.9625/700 9.9088

韩国公债期货 * 109.73 109.70

韩国综合股价指数 1,933.50 1,947.10

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 王颖/刘秀红/李婷仪 审校 徐文焰/戴素萍)

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