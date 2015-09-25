《路透晚报》--9月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》打消外界疑虑，中国官方和学者密集发声力证经济平稳向好

面对外界对中国经济增速放缓疑虑的加剧，中国官员和学者们近日密集发声，力证中国经济平稳向好，中国有条件有能力实现年初确定7%的GDP增长目标。

--中美关系：习近平抵达华盛顿，继续对美国的首次国事访问

中国国家主席习近平周四抵达华盛顿对美国进行国事访问，并将与美国总统奥巴马举行会谈。外界预期本次对话将主要谈论中国网络窃密、中国经济政策以及南海领土争端等问题。

--中国国企：发展混合所有制经济意见出台，鼓励整体上市实现股权多元化

中国国务院发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。

--中国经济：23地区上调今年最低工资标准，东北三省超两年未调--中新网

中新网报导，据不完全统计，今年以来，全国至少已有23个地区上调了2015年最低工资标准，今年上调最低工资标准的地区数量已超过去年全年。

--中国国企：国企改革方案注重改革精准性，后续仍有一系列配套文件--官员

中国国务院国资委改革办副局长尹义省周五表示，最新出台的国企改革方案更注重改革的精准性和系统性，后续还有一系列的配套文件，不少已有初稿。

--香港社会：本地人口将在2043年达顶峰，未来廿年人口老化最急速

香港政府统计处周五发表最新人口推算数字，预测香港人口至2043年将达822万的顶峰；并预计未来20年人口老化将最为急速，长者比例（65岁及以上）比例将由2014年的15%升至2034年的30%。

【金融】

--中国金融：第三方支付需设跨行清算系统，行业风险信息共享--协会官员

中国支付清算协会副秘书长亢林周四稍晚表示，国内的第三方支付和移动支付在加强行业基础性监管制度建设的同时，亦应加强行业基础性公共服务设施的建设，包括加快推进网络支付的跨行清算系统、行业风险信息共享等。

--中国金融：贝恩资本关注互联网金融投资机会，惟行业仍在发展初阶

美国私募股权公司--贝恩资本高层周五称，该公司一直关注中国互联网金融投资机会，惟行业和监管仍在发展初阶，暂时未有合适的投资对象。

--《焦点》投资者义无反顾进军中国不良贷款市场

Eric Zhang是上海融孚律师事务所的一名高级合伙人，曾多年帮中国大型不良贷款管理机构调停与违约人之间的纠纷。如今他自己也“以身试水”买入不良贷款，并带来了不错的收益。

--《台湾金融市场一周展望》央行大砍双率降及时雨，电子业盈利逢甘霖

台湾央行大砍汇率和利率双率，展现救经济决心。分析人士预期，双降举措料令台币汇价短期承压，但将挹注上市电子业的获利，台股将在8,000点以上盘整待变；至于债市短多，则可因降息而加柴添火。

【固定收益】

--中国债券：万科公司债利率再创房企新低,“资产荒”引发信用债配置热情

两位业内人士周四透露，中国最大房地产企业之一的万科今日簿记建档的今年首期五年期公司债利率结果确定为3.50%，再度刷新同类房企发债利率新低。

--中国个股：兴业银行拟发行二级资本债300亿，同时投资设立互联网金融公司

中国上市商业银行--兴业银行公告称，该行董事会会议已同意发行300亿元人民币减记型合格二级资本债的议案，该债券期限不少于五年，募集资金将用于补充二级资本。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.3438%，10年3.8535%--业内人士

业内人士周五透露，中国进出口银行上午招标的三年期固息增发债，中标收益率为3.3438%；同时招标的10年期增发债，中标收益率3.8535%。对应投标倍数分别为2.97倍和3.24倍。

--中国票据市场：收票需求支撑转贴利率季末前持稳，未来价格仍有走低空间

临近季末，中国票据市场部分有空余信贷规模机构的买票需求，支撑本周转贴利率基本持稳，六个月纸质票据维持在年息3.60%-3.65%附近成交。交易员称，季末过后，若资金面不收紧，作为银行配置的优质资产，票据转贴价格预计仍有一定走低空间。

--中国货币市场：资金更趋宽松主要回购利率略降，安度季末时点应无虞

中国银行间市场周五主要回购利率稳中略降，七天跌幅稍明显。资金供给更趋宽松，跨月资金供需也未显压力，流动性安度季末时点料应无虞。

--中国债市动态：国债期货带动现券收益率小幅下探，但做多力道仍有限

受国债期货上涨带动，中国银行间债市周五现券长端收益率小幅下探。交易员表示，今日资金面趋松和股市走弱对债市略有提振，但市场情绪在乐观中维持谨慎，现券整体未脱窄幅震荡，收益率突破前期低点动力暂不强。

【外汇】

--中国央行：短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢--官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成周五表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国利率市场化改革还可加大力度，宏观调控政策也还有很大空间。

--中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，央行干预身影频现成交放大

人民币兑美元即期周五早盘随中间价反弹，中间价结束四连跌。交易员称，央行官员继续表态维稳人民币汇率，而假期临近，客盘购汇需求仍较多，央行干预身影频现，半日成交较昨日明显放大，预计在国庆节前人民币将延续区间盘整走势。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.6%，IPO重启传闻打击市场情绪

中国股市沪综指周五收跌1.6%。分析师指出，受近期可能重启IPO的传闻影响，沪综指震荡下行盘中数次跳水，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重，前期大涨的互联网、信息安全等板块资金涌出明显，加剧卖压。预计大盘短线延续震荡调整走势。

--《技术分析》中国股市沪综指下跌趋势未改

中国股市沪综指本周呈现多空拉锯格局，整体空头仍占上风。技术面显示，短期均线聚合对大盘反弹形成明显压力，成交缩量令市场交投谨慎，盘久必跌的心理左右投资人决策，无形之手护盘仍难改大盘下跌趋势；中线看，下跌趋势线牢牢压制股指运行，大盘下试前期低点2,850点渐趋渐近。

--中国国企：国企改革为资本市场注入活力，整体上市迎新高潮--国资官员

据中国证券报报导，国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，随着国企改革的不断深入，国有资本与证券市场将会相互促进，共同发展。未来整体上市将掀起一个新高潮，国有企业包括中央企业的并购重组也将加快步伐，而国企的并购重组等一系列资本运作也有利于稳定股市，国企正在通过改革为资本市场注入新的活力和动能。

--美国个股：阿里巴巴主席马云称，刺激中国消费应由企业而非政府主导

中国电子商务巨擘阿里巴巴集团董事局主席马云称，中国经济放缓为“真正的市场经济”蓬勃发展提供了契机，而且刺激消费以推动经济成长将由企业而非政府主导。

--中国能源：8月末商业原油库存环比下降0.1%--新华OGP

新华OGP称，中国8月末商业原油库存环比下降0.1%，8月末成品油库存环比下降7.8%。

--香港个股：恒大地产终止申请矿泉水业务在中国新三板挂牌，因涉内部重组

中国大型房地产商--恒大地产表示，已向中国新三板申请终止恒大长白山矿泉水股份有限公司（恒大矿泉）挂牌审核，因公司计划对其矿泉水、粮油及乳业资产进行内部重组。

--中国个股：一汽轿车召回近28万辆马自达6轿车，因安全气囊有隐患