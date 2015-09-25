全球农业：2015/16作物年度末的全球谷物库存料升至29年高位--IGC

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透伦敦9月24日 - 国际谷物理事会(IGC)周四表示，到2015/16作物季结束时，预计全球谷物库存将升至29年高位，其中的小麦库存也料将创下纪录高位。
IGC将本作物季末的全球谷物库存预估上调900万吨，达到4.56亿吨，这部分归因于小麦收获前景向好。
“小麦库存预计将触及纪录高位。此外，大麦、高粱和燕麦的产量料也将增加。”IGC在月度更新报告中指出。
2015/16作物年的全球小麦产量可能创下7.27亿吨的纪录，前次预估为7.20亿吨，上个作物年度为7.20亿吨。（完）
(编译 高琦 审校 戴素萍)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
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