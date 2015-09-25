中国汇市：人民币早盘随中间价反弹，央行干预身影频现成交放大

* 人民币早盘随中间价反弹，中间价结束四连跌
* 央行官员继续表态维稳人民币汇率
* 央行干预身影频现，半日成交较昨日明显放大
* 国庆节前人民币将延续区间盘整
路透上海9月25日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价反弹，中间价结束四连跌。交易员称，央行官员继续表态维稳人民币汇率，而假期临近，客盘购汇需求仍较多，央行干预身影频现，半日成交较昨日明显放大，预计在国庆节前人民币将延续区间盘整走势。
他们并指出，离岸CNH 小幅反弹，与在岸价差维持在350个点子左右水平，若在岸整体持稳，两地价差有望继续收窄。
“感觉今天价格跟fixing（中间价）在走，虽然客盘购汇还是偏多，马上中秋又国庆长假的，谨慎点吧，暂时没太有方向。”一外资行交易员表示。
中国人民银行调查统计司司长盛松成周五在上海表示，人民币汇率不具备持续贬值的基础，短期人民币汇率可能有超调，但长期会向均衡值靠拢；而中国宏观调控政策还有很大空间。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.3769元，上日收报6.3828元。今日人民币兑美元中间价 报6.3785元，上日中间价为6.3791元。人民币兑美元即期成交额 为134.21亿美元，上日半日为93亿美元。
全球汇市方面，美元周五盘初反弹， 澳元和新西兰元则处处受挫，美联储主席叶伦的讲话表明美联储今年稍晚仍可能加息，美元多头因此受到鼓舞；上周美联储维持利率不变。
中国外汇交易中心周五更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3763。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6085元, 上日尾盘为6.6125元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4103/6.4108元, 上一交易日尾盘报6.416元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)