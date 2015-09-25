中国货币市场：资金更趋宽松主要回购利率略降，安度季末时点应无虞

路透上海9月25日 - 中国银行间市场周五主要回购利率 稳中略降，七天跌幅稍明显。资金供给更趋宽松，跨月资金供需也未显压力，流动性安度季末时点料应无虞。
交易员并指出，距国庆长假及季末仅剩下周的三个交易日，资金压力骤然加大的可能性有限，即便需求有所升温，央行应还会通过公开市场逆回购及SLO(短期流动性调节工具)提供必要扶助。
“很宽松，从昨天下午开始就特别松，（今天）一大早大家就都平了，”华东一银行交易员称。
她并谈到，昨日国开行还曾出跨月的七天资金，但今日其跨月资金均转为14天品种，其他机构愿意出七天跨月的也比较少，成交量也偏低，“现在借七天（不跨月）的也没什么意义，这么松，还不如借隔夜的呢。”
上海一银行交易员表示，从目前流动性状况看，长假前资金收紧的概率不大，而且有央行作为坚强后盾，市场的预期也都相对乐观。
国庆长假将至，中国央行公开市场昨日以14天期逆回购取代七天品种，本周公开市场转为净投放400亿元人民币，加之还有600亿元国库现金定期存款招标，共同平滑季末前流动性。
10月1日-7日为中国国庆长假，期间主要金融市场休市。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:56 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8724 1.8797 -0.73
七天 2.3765 2.4601 -8.36
14天 2.7248 2.7249 -0.01
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.9500 3.2400 -29.00
七天 3.8600 3.2000 +66.00
14天 2.0050 1.9000 +10.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00
七天 2.3700 2.4500 -8.00
14天 2.7400 2.7300 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.9070 1.9090 -0.20
七天 2.4470 2.4800 -3.30
三个月 3.1530 3.1518 +0.12
----------------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 张喜良)