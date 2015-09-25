台湾货币市场：短率因应降息全面下调，季底后或有微调空间

* 央行降息拆款与短票利率下调约3基点 * RP利率调整3-5个基点 * 季底过后或仍有微调空间 记者 董永年 路透台北9月25日 - 台湾央行周四降息半码，银行间短率周五全面下调。资金调度人士指出，拆款与短票 利率下调幅度约3个基点，债市附买回(RP)利率则调整3-5个基点。由于龙头台湾银行与邮局存放款利率尚未出 炉，待季底效应结束后，降息效果才会完全显现。 他们表示，降息后的首个交易日，市场报价仍略见混乱，大家根据重贴现率、28天期存单与隔夜拆款的调 整后利率，试图定出新交易区间。 〞今天比较乱，但整体而言，先前短率已反映预期，所以调整幅度不大。〞一位大型金融机构资调人士说 。 另一大型票券商交易主管认为，受季底因素影响，今日下调短率心态较为审慎，待新提存期展开，短率或 许还有微调空间。 台湾央行周四宣布降息半码(12.5基点)，周五盘初央行续宣布调降28天、91和182天期的定存单利率7基点 ，28天期调降至0.80%(原为0.87%)。央行今日委托银行隔夜代收利率为0.30%，原为0.32%。 本地时间14:07 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.024 33.260 台湾加权股价指数<.TWII 8,132.35 8,123.10 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.304% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.350% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.300-0.440% 0.320-0.425% --两周拆款利率区间 0.370-0.430% 0.320-0.450% **短票利率下调3点** 短票方面，票券商交易员表示，依据央行降息半码以及28天期存单的降幅，再加上大型金融机构的买票利 率，今日30天期短票的成交利率定在0.43%，较上日下调3个基点。 由于市场有央行不排除继续降息的声音，票券商交易员指出，有银行开出一年期的买票利率在0.50%。 〞之前已经反应(降息)了，这样调法可以接受。〞一位大型票券公司交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.43%，上日在0.46%；60天期、90天期短票分别 成交在0.44%、0.45%，上日为0.47%及0.48%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.463%，前日在0.46 9%；上日成交量125.39亿台币，前日52.09亿台币。 今日央行存单到期金额为866.5亿台币，存单到期发行金额稍晚公布。 下周台湾央行存单到期金额为6,802.7亿台币，落点分别为周一2,136.5亿、周二1,076.5亿、周三2,095亿 、周四1,227.7亿、周五267.0亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为420亿台币，累积超额准备为5,736亿台币、加计前期1% 的超额准备7,087亿台币。 **RP下调3-5基点** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，顺应央行降息，今日调降公债与公司债RP利率，幅度约在3-5个 基点。 一证券商交易员指出，由于才刚降息，市况稍微乱一点，有同业下调幅度较大，但成交的量应该有限。 〞我们的调法就是以28天期存单降幅打对折，大概4个点。〞一位大型证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，依据隔拆利率下调2点，公债与公司债RP也往下调整2-5基点。待季底效应结束， 会视市场状况动态调整。 今日有美国国际集团(AIG) 交割30年美元债，金额4.20亿；英国汇丰银行(HSBC Bank plc)也将交 割25年美元债，金额1.05亿。 下周资金变化因子包括周二鸿海 90亿台币公司债交割、玉山银行37.5亿金融债交割、元大银行1 4.5亿金融债交割、日本瑞穗银行交割5.38亿美元30年美元债；周三远东商银30亿台币金融债交割、华泰银6.6 亿金融债交割；周五远东新 52亿台币公司债交割。 今日证券商多已不承作月内RP，10天期公债的附买回利率主要成交在0.44-0.45%，上日在0.47%；10天期 以上公司债RP主要成交在0.54-0.55%，上日在0.57-0.58%。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.38-0.39%，上日在0.42-0.44%；一周公 债附买回利率区间则落在0.41-0.43%；极短天期公司债RP利率区间则落在0.40-0.41%，上日为0.45-0.48%，一 周公司债附买回利率区间则落在0.44-0.48%；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差 异。(完) (审校 杨淑祯)