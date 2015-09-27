主要国家经济指标预测--9月28日****

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月28日(一) 0800 意大利企业信心指数 9月 102.7 102.5 0800 意大利消费者信心指数 9月 108.7 109.0 1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- +0.2% 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 +0.5% +0.5% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 9月 -- 负15.8 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +1.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月25日(五) 0645 法国消费者信心指数 9月 97 94 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +4.8% +5.3% 民间贷款 +1.0% +1.1% M3三个月移动平均年增长率 +5.0% -- 0800 意大利薪资通胀(较前月) 8月 持平 -- (较上年同期) +1.2% -- -- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 116.1 -- 1230 美国企业获利 第二季修正值 +2.6% -- 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +3.9% +3.7% 最终销售 +3.9% +3.5% 消费者支出 +3.6% -- GDP平减指数 +2.1% +2.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 55.3 -- 服务业PMI 55.6 55.6 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 87.2 86.7 现况指数 101.2 100.6 预期指数 78.2 77.0 (完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同