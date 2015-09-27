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亚洲 | 2015年 9月 28日 星期一 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--9月28日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月28日(一)
    0800 意大利企业信心指数                            9月      102.7      102.5
    0800 意大利消费者信心指数                          9月      108.7      109.0
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      8月         --      +0.2%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%      +0.4%
             个人支出(经季调，较前月)                           +0.3%      +0.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%      +0.1%
                                      (较上年同期)                 --      +1.2%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                     --      +0.1%
                                  (较上年同期)                     --      +0.3%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)            　  8月      +0.5%      +0.5%
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  9月         --     负15.8
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             8月         --      +1.3%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月25日(五)
    0645 法国消费者信心指数                            9月          97        94
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    8月       +4.8%     +5.3%
                  民间贷款                                       +1.0%     +1.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                       +5.0%        --
    0800 意大利薪资通胀(较前月)                        8月        持平        --
                       (较上年同期)                              +1.2%        --
     --  美国建筑许可年率(万户)                  8月修正值       116.1        --
    1230 美国企业获利                         第二季修正值       +2.6%        --
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第二季终值       +3.9%     +3.7%
             最终销售                                            +3.9%     +3.5%
             消费者支出                                          +3.6%        --
             GDP平减指数                                         +2.1%     +2.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.9%     +1.8%
             个人消费支出(PCE)物价指数                           +2.2%     +2.2%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月初值        55.3        --
                   服务业PMI                                      55.6      55.6
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         9月终值        87.2      86.7
                                  现况指数                       101.2     100.6
                                  预期指数                        78.2      77.0
    (完)

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