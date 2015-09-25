中国票据市场：收票需求支撑转贴利率季末前持稳，未来价格仍有走低空间

路透上海9月25日 - 临近季末，中国票据市场部分有空余信贷规模机构的买票需求，支撑本周转贴利率基本持稳，六个月纸质票据维持在年息3.60%-3.65%附近成交。交易员称，季末过后，若资金面不收紧，作为银行配置的优质资产，票据转贴价格预计仍有一定走低空间。

上海一银行交易员表示，转贴价格“周初上来一点，后面这几天有(信贷)规模空缺的出来收票，价格又下来些。”

她并指出，与季末相比，下个月资金情况预计将只松不紧。若无意外，票据价格下跌可能性要明显大于上涨。

银行间市场周五主要回购利率 稳中略降，七天跌幅稍明显。资金供给更趋宽松，跨月资金供需也未显压力，流动性安度季末时点料应无虞。

不过华南一银行交易员认为，对电子票据来说，一年期目前成交水平在年息3.75%左右，已经属于年内较低水平。虽然利率上行不易，但向下突破动力亦不强劲，无外力刺激或以盘整为主。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价