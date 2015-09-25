美国财政：国会为防止政府停摆献策，或暂搁置计划生育联盟拨款事宜

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透华盛顿9月24日 - 为避免政府部门10月1日停摆，美国国会共和党领袖们周四开始提出目前迫切需要的议案，同时又不忘顾及保守派有关就堕胎争议惩罚美国计划生育联盟(Planned Parenthood)的要求。
共和党议员利用资金延长议案来削减对计划生育联盟拨款的努力，在参议院遭遇挫败。这为达成不包括上述条款、将所有以前的预算展期至12月11日的决议版本扫清障碍。
参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)已将针对这一决议的首次程序性投票定于下周一进行，也就是9月30日会计年度结束前两天。
与此同时，众议院议长贝纳(John Boehner)也在与共和党保守派的闭门会议上提出类似的方案。共和党保守派反对向计划生育联盟拨款的任何支出议案，称该联盟盗卖堕胎胚胎器官。
与会议员拒绝透露贝纳是否会无视他们的要求。
众议院共和党议员助手称，贝纳在考虑替代方案，包括提出单独的对计划生育联盟停止资金支持的议案，采用特别程序方便在国会两院通过等。(完) (编译 刘秀红；审校 戴素萍)
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。