《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(9月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小幅下跌0.16%，中间价当周累计亦小跌0.28%。本周因国家主席习近平访美，市场普遍预期汇率将整体持稳，而习近平在美期间对汇率表述并无新意，市场反应有限；由于财新PMI数据创出六年半新低，人民币贬值预期略升，央行干预难消，周五因假期临近购汇需求更甚，成交也再度创出两周多新高。

公开市场操作: --国庆长假将至，中国央行公开市场以14天期逆回购取代七天品种，本周公开市场转为净投放400亿元人民币，加之还有600亿元国库现金定期存款招标，共同平滑季末前流动性。

业内人士称，目前资金形势较为平和，因此央行常规操作以中性为主。其他工具上，有中期借贷便利(MLF)等随时待命，短期流动性无需过虑；而再次降准与否，则要看未来外汇占款的变化情况而定。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率震荡盘整。随着季末渐行渐近，叠加缴税等扰动因素，周初资金面略显紧平衡，但随后央行逆回购和国库现金先后驰援，资金转暖，但对现券影响有限；而周中财新中国PMI初值走低，但此前债市对经济基本面已有一定预期，亦反应不大；短期市场方向性仍不够明朗，暂关注四季度经济基本面走势。

票据: --临近季末，中国票据市场部分有空余信贷规模机构的买票需求，支撑当周转贴利率基本持稳，六个月纸质票据维持在年息3.60%-3.65%附近成交。交易员称，季末过后，若资金面不收紧，作为银行配置的优质资产，票据转贴价格预计仍有一定走低空间。