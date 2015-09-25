《汇市简讯》欧洲盘初：叶伦讲话提振美元和美债收益率

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
0547GMT
* 美元/日圆上升0.18%，欧元/美元下滑0.58%，澳元/美元下跌0.19%，美元/马币涨0.92%
* 日本股市日经指数上扬1.33%，E-迷你标普500指数期货上升0.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.17%，美国10年期公债收益率报2.1445%
* 日本消费者物价在央行启动量化宽松以来首次同比下降
* 叶伦称美联储年内仍可能升息
* 中国金融改革还可加大力度--央行官员 (完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。