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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 13:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：叶伦讲话提振美元和美债收益率

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* 美元/日圆上升0.18%，欧元/美元下滑0.58%，澳元/美元下跌0.19%，美元/马币涨0.92%

* 日本股市日经指数上扬1.33%，E-迷你标普500指数期货上升0.39%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.17%，美国10年期公债收益率报2.1445%

* 日本消费者物价在央行启动量化宽松以来首次同比下降

* 叶伦称美联储年内仍可能升息

* 中国金融改革还可加大力度--央行官员 (完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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