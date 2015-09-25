更正-印尼央行：下月将宣布新政策以支持卢比汇率--官员

(更正：因英文原文有误，内文最后一段卢比兑美元年内跌幅应为“15.7%”而非“18%”)

路透雅加达9月25日 - 印尼央行一名官员周五表示，该央行将于下月公布新的政策方案以支持卢比汇率 。

印尼央行负责货币和经济政策的执行理事Juda Agung表示，该计划将包括放宽对卖出远期美元的限制，以及向出口商提供税收方面的激励以便让他们把美元留在国内。

该计划还旨在增加现汇和远期交易中境内外汇供应。