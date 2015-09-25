更正-印尼央行：下月将宣布新政策以支持卢比汇率--官员

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
(更正：因英文原文有误，内文最后一段卢比兑美元年内跌幅应为“15.7%”而非“18%”)
路透雅加达9月25日 - 印尼央行一名官员周五表示，该央行将于下月公布新的政策方案以支持卢比汇率 。
印尼央行负责货币和经济政策的执行理事Juda Agung表示，该计划将包括放宽对卖出远期美元的限制，以及向出口商提供税收方面的激励以便让他们把美元留在国内。
该计划还旨在增加现汇和远期交易中境内外汇供应。
印尼卢比是表现第二差的新兴亚币，兑美元今年至今已下跌15.7%。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。