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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 14:49 BJT

更正-印尼央行：下月将宣布新政策以支持卢比汇率--官员

(更正：因英文原文有误，内文最后一段卢比兑美元年内跌幅应为“15.7%”而非“18%”)

路透雅加达9月25日 - 印尼央行一名官员周五表示，该央行将于下月公布新的政策方案以支持卢比汇率 。

印尼央行负责货币和经济政策的执行理事Juda Agung表示，该计划将包括放宽对卖出远期美元的限制，以及向出口商提供税收方面的激励以便让他们把美元留在国内。

该计划还旨在增加现汇和远期交易中境内外汇供应。

印尼卢比是表现第二差的新兴亚币，兑美元今年至今已下跌15.7%。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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