中国个股：一汽轿车召回近28万辆马自达6轿车，因安全气囊有隐患

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透上海9月25日 - 据中国国家质检总局网站周五刊登通知，一汽轿车 近日已向质检总局备案了召回计划，决定自今日起，召回2003年3月29日至2008年12月29日期间生产的部分国产马自达6轿车，共计279,266辆。
本次召回范围内部分车辆由于供应商原因，安全气囊在展开时，气体发生器可能发生损坏，导致碎片飞出，可能伤及车内人员，存在安全隐患。一汽轿车将为召回范围内的车辆免费更换安全气囊气体发生器，以消除安全隐患。
马自达公司 方面称，此次一汽轿车召回马自达6的原因，与此前其在全球召回的原因类似，即日本高田 供应的安全气囊存在隐患。自2008年以来，已有超过10家汽车厂商召回了数千万辆汽车，以更换高田气囊。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。