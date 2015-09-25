澳洲股市：收盘小跌，本周累计下跌2.5%

路透悉尼9月25日 - 澳股周五下跌0.6%，银行类股领跌，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，她预计美联储仍可能在今年首次升息。

澳股S&P/ASX 200指数 跌29.57点，收于5,042.1点，接近盘中低点。该指数稍早触及5,116.3点的盘中高点，周四为上涨1.5%。