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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 14:31 BJT

澳洲股市：收盘小跌，本周累计下跌2.5%

路透悉尼9月25日 - 澳股周五下跌0.6%，银行类股领跌，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，她预计美联储仍可能在今年首次升息。

澳股S&P/ASX 200指数 跌29.57点，收于5,042.1点，接近盘中低点。该指数稍早触及5,116.3点的盘中高点，周四为上涨1.5%。

该指标股指本周累计下跌2.5%，之前两周均上涨。本月以来下跌3.2%，8月为下跌8.6%，创全球金融危机以来的最大月线跌幅。(完)

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