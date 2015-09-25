澳洲股市：收盘小跌，本周累计下跌2.5%

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透悉尼9月25日 - 澳股周五下跌0.6%，银行类股领跌，因之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，她预计美联储仍可能在今年首次升息。
澳股S&P/ASX 200指数 跌29.57点，收于5,042.1点，接近盘中低点。该指数稍早触及5,116.3点的盘中高点，周四为上涨1.5%。
该指标股指本周累计下跌2.5%，之前两周均上涨。本月以来下跌3.2%，8月为下跌8.6%，创全球金融危机以来的最大月线跌幅。(完)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。