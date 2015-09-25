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市场报道 | 2015年 9月 25日 星期五 14:34 BJT

《汇市简讯》欧元/美元回跌至200日均线下方，但技术面仍偏多

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    * 上日在1.1200的买单获得满足，但在那之后汇价持续下滑
    * 目前已来到200日均线切入位1.1193下方，尽管上日是收在该均线
之上
    * 日线图上慢性随机指标预示走势偏多，上档55日均线切入位在1.11
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    * 目标汇价是9月高点1.1460，停损点设在1.1100
    * 技术图表  link.reuters.com/bab75w
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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