《汇市简讯》欧元/美元回跌至200日均线下方，但技术面仍偏多

0620GMT * 上日在1.1200的买单获得满足，但在那之后汇价持续下滑 * 目前已来到200日均线切入位1.1193下方，尽管上日是收在该均线 之上 * 日线图上慢性随机指标预示走势偏多，上档55日均线切入位在1.11 26 * 目标汇价是9月高点1.1460，停损点设在1.1100 * 技术图表 link.reuters.com/bab75w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)