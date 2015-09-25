《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华电集团 500 20 9 9/28簿记建档 建设银行 AAA 9/29 9/30

光大银行 ======================================================================================= *国家电力 500 45 8 9/28簿记建档 光大银行 AAA 9/29 9/30 投资集团 招商银行 ======================================================================================= *广东南方报业 10 2.7 9 9/28簿记建档 农业银行 AA+(新世纪) 9/30 10/8 传媒集团 浦发银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *海宁皮城 20 2 9 9/28簿记建档 兴业银行 AA+(新世纪) 9/29 9/30

AA(中债资信) ======================================================================================= *中电投贵州 50 5 9 9/28簿记建档 光大银行 AA+ 9/29 9/30 金元集团 ======================================================================================= *南方电网 500 50 6 9/28簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30

工商银行 ======================================================================================= *广西农垦集团 50 10 9 9/28簿记建档 兴业银行 AA(新世纪) 9/29 9/30

A+(中债资信) ======================================================================================= *兴发集团 20 5 9 9/28簿记建档 农业银行 AA(中诚信) 9/30 10/8

A+(中债资信) ======================================================================================= 浙江能源集团 100 10 6 9/25-9/28簿记 工商银行 AAA 9/29 9/30

国开行 ======================================================================================= 广汇汽车服务 60 10 6 9/25-28簿记 国开行 AA(新世纪) 9/29 9/30

农业银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *大连远东 3.5 3.5 12 10/9簿记建档 建设银行 AA- 10/12 10/13 企业集团 中信建投证券 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 12 9/25-28簿记 中信银行 AA 9/29 9/30 (一期) ======================================================================================= 亚邦投资控股 4 2 12 9/25-28簿记 招商银行 AA- 9/29 9/30 集团 ======================================================================================= 南京港 12 3 12 9/28簿记建档 交通银行 AA 9/29 9/30 集团 南京银行 ======================================================================================= 英特集团 5 5 3 9/28-29簿记 中信银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================= 南京化学 13 3 12 9/28簿记建档 浦发银行 AA+ 9/29 9/30 工业园 中国银行 ======================================================================================= 武汉旅游 5 2 12 9/28簿记建档 南京银行 AA 9/29 9/30 发展投资集团 ======================================================================================= 浙江昆仑 10 5 12 9/28簿记建档 中国银行 AA 10/8 10/9 控股集团 ======================================================================================= 中信国安集团 54 20 12 9/29簿记建档 中信证券 AA+ 9/30 10/8

农业银行 ======================================================================================= 天津市旅游控股 6 3 12 9/29簿记建档 渤海银行 AA 9/30 10/8 集团 ======================================================================================= 上海华信 20 20 12 9/30簿记建档 国开行 AA+ 10/8 10/9 国际集团 ======================================================================================= 海航旅游集团 10 5 12 9/30簿记建档 国开行 AA 10/8 10/9 ======================================================================================= 康美药业 45 25 12 10/8簿记建档 交通银行 AA+ 10/9 10/10 ======================================================================================= 华联综超 7 7 12 10/8-9簿记 北京银行 AA 10/10 10/12 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *新华联 10 10 3 10/9-10簿记 中信银行 AA 10/12 10/13

(新华联控股担保) ======================================================================================= *中国石油 200 200 5 10/9簿记建档 农业银行 AAA 10/12 10/13

建设银行 ======================================================================================= 济南高新 15 15 永续 9/28簿记建档 交通银行 AA+ 9/30 10/8 控股集团 (每5年重置一次利率) 海通证券 ======================================================================================= 扬州城建 20 10 5 9/28-29簿记 招商银行 AA+ 9/30 10/8 国有资产控股 兴业银行 ======================================================================================= 锦州华信 20 4 5+2 9/28簿记建档 光大证券 AA 9/29 9/30 资产经营 光大银行

(第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================= 中信国安集团 58 22 3 9/29簿记建档 中信证券 AA+ 9/30 10/8

农业银行 ======================================================================================= 绵阳市 14.9 14.9 5 9/29簿记建档 渤海银行 AA 9/30 10/8 投资控股 ======================================================================================= 中国华阳 16 8 5 9/29簿记建档 国开行 AA 9/30 10/8 经贸集团 (附设第3年末投资人回售选择权) 中信银行 ======================================================================================= 重庆市江北嘴 6 6 永续 10/9簿记建档 国泰君安证券 AA+ 10/12 10/13 中央商务区投资集团 (每5年重置一次利率) 交通银行 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)