美国个股：阿里巴巴主席马云称，刺激中国消费应由企业而非政府主导

路透9月25日 - 中国电子商务巨擘阿里巴巴集团 董事局主席马云称，中国经济放缓为“真正的市场经济”蓬勃发展提供了契机，而且刺激消费以推动经济成长将由企业而非政府主导。

中国政府寻求向消费推动型经济的转型，降低经济对政府投资及出口导向型增长的依赖。但其今夏抑制股市下滑的努力收效甚微，引发对其金融和经济改革承诺的怀疑。

“消费不是由政府完成的，而是由企业和市场经济来实现。所以我认为，有一个很好的机会摆在我们这些人眼前。现在轮到我们了，不应该再由政府主导，”马云在与加州斯坦福大学商学院的视频连线会谈中表示。

“过去30年都是由政府按其方式推动经济发展，现在应该让我们说了算。我认为，这是真正实现市场经济的一个机会。”

他表示，随着基础设施投资及出口的放缓，是时候由消费支出来推动经济增长，而对于占中国零售开支达12%的阿里巴巴来说，“消费仍在稳健积极上升”。

“尤其当经济转差时，大家图便宜都开始网上购物，”他表示。