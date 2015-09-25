中国金融：贝恩资本关注互联网金融投资机会，惟行业仍在发展初阶

路透香港9月25日 - 美国私募股权公司--贝恩资本高层周五称，该公司一直关注中国互联网金融投资机会，惟行业和监管仍在发展初阶，暂时未有合适的投资对象。

贝恩投资（亚洲）董事总经理竺稼在香港出席一互联网金融论坛时向传媒表示，现阶段中国的互联网金融较适合由创投基金去投资，因行业还是很新且商业模式未经验证；但由于市场发展非常快速，有可能很快就会吸引私募股权公司去投资。

“互联网这些年来发展速度都是出乎意料，我也是一直在看，有没有一些业务成熟到一定地步，管理团队能力强到一定地步的公司，我们可以去投。”他说。

贝恩是全球主要的私募股权和另类投资公司，在管资产大约750亿美元。私募股权方面，主要投资于发展比较成熟和较大型的企业，平均单个投资金融超过1亿美元。

竺稼称，中国的互联网金融面对很多挑战，系统性风险很大，关键是如何做好信贷风险控制、系统和资金来源的监管工作，现在中国相关法规还在演变的过程之中。

“今天大家没有问的一个问题，就是从互联网上借的钱利率很高，怎样去监管，里面有一大堆很复杂的问题。”他称，“加上大家不讲的一件事情，传统金融行业是国有银行，互联网金融是民营领域，有很多underlying（基本）的东西都没有讲，...传统银行体系很僵化，信贷都倾斜到国企。”

在加入贝恩之前，竺稼是知名的投资银行家，专门负责中国大型首次公开发售（IPO）及并购专案。

被问到对中国股市的看法时，他表示，中国股市迅间大起大落，实在令人担心。

“应该由市场起作用，这一次往上与往下都是政府推的太多。”他说，“还有一个很重要的因素，就是允许过多杠杆，不过现在的股市也不至于太糟糕，因为已经跌了很多，本来就是这一个价格。”