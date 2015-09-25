台湾资管：劳动基金运用局明年委托海外投资将逾50亿美元

路透台北9月25日 - 管理2.8兆台币的台湾劳动基金运用局周五表示，2016年将办理〞亚太混合指数增值股票型〞及〞多元资产〞国外委托经营选任作业，委任金额分别达21亿美元及32亿美元。

劳动基金运用局指出，2016年将持续布局海外投资，扩大办理国外委托经营。选任公告将于今年底对外发布，并于明年上半年前遴选完毕。

劳动基金运用局称，〞亚太混合指数增值股票型〞所采用的指标混合了多个策略性指数，除可增加超额报酬的稳定性，指数亦相对较抗跌，可有效降低投资组合波动度。

此外，为因应国际市场波动性增加，劳动基金运用局表示，另规划〞多元资产〞委任，委托型态结合债券、股票及另类投资等多元资产投资范围，并采取总报酬委任型态，给予经理人相对较高的操作弹性，期能充分发挥风险分散效果，强化资产价格下跌保护，并透过动态资产调整，提高基金运用收益。