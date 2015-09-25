台湾资管：劳动基金运用局明年委托海外投资将逾50亿美元

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透台北9月25日 - 管理2.8兆台币的台湾劳动基金运用局周五表示，2016年将办理〞亚太混合指数增值股票型〞及〞多元资产〞国外委托经营选任作业，委任金额分别达21亿美元及32亿美元。
劳动基金运用局指出，2016年将持续布局海外投资，扩大办理国外委托经营。选任公告将于今年底对外发布，并于明年上半年前遴选完毕。
劳动基金运用局称，〞亚太混合指数增值股票型〞所采用的指标混合了多个策略性指数，除可增加超额报酬的稳定性，指数亦相对较抗跌，可有效降低投资组合波动度。
此外，为因应国际市场波动性增加，劳动基金运用局表示，另规划〞多元资产〞委任，委托型态结合债券、股票及另类投资等多元资产投资范围，并采取总报酬委任型态，给予经理人相对较高的操作弹性，期能充分发挥风险分散效果，强化资产价格下跌保护，并透过动态资产调整，提高基金运用收益。
展望2016年，劳动基金运用局认为，由于大陆经济数据疲弱，全球总体经济的下行风险增加。但经过一波修正，部分风险性资产评价已相对合理，未来将持续逢低进场布局，惟金融市场波动仍高，仍将审慎建构投资组合。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。