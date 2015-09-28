重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月21日-25日)中国重要财经新闻：

【政经】

《专题新闻快速浏览》--习近平访美：承诺改善外商投资环境，波音接380亿美元大单

为了给美国企业勾勒出一个阳光明媚的投资环境，中国国家主席习近平周三表示，中国计划大幅减少对外商投资的限制。与此同时波音公司宣布，计划在中国成立一处飞机完工中心，为其首次在美国境外设立这样的生产设施。

习近平在西雅图对美中商界高管表示，中国正努力构建开放型的经济新体系，推进外商投资管理体制的改革，大幅减少外资准入的限制。他并表示，通用汽车和福特可以增加在中国的投资。

--中国经济：长期向好的趋势不会改变，仍将保持长期稳定中高速增长--国家主席

中国国家主席习近平在西雅图出席中美企业家座谈会强调，中国经济长期向好的趋势不会改变。中国经济的基本面是好的，仍将保持长期稳定的中高速增长，中国对外开放的力度将会越来越大。

--中国金融：国家主席习近平称推进人民币改革，外汇储备仍充裕--WSJ

中国国家主席习近平在华尔街日报刊出的专访中表示，人民币汇率形成机制改革会继续朝向更加市场化的方向迈进，且中国一直在朝着资本项目可兑换方向努力。

--中国经济：人民币不存在持续贬值基础，绝不主张打货币战--总理

中国国务院总理李克强强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

--《焦点》中国财新制造业PMI初值再创六年半新低，下半年经济增长形势严峻

中国9月财新制造业PMI初值再创六年半新低，逊于预期且已连续七个月处于荣枯线下方，包括生产、新订单、就业在内的主要分项指数全面回落，凸显当前制造业面临内外需疲弱、通缩加剧、人员流失等多重困境。

--中国经济：有条件有能力实现全年经济发展预期目标--发改委

中国国家发展和改革委员会周二称，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。

--《财经洞察》若中美BIT有所突破将为全球经济增长带来新动力

中国国家主席习近平本周将从西雅图开始，开启首次对美国的国事访问。G2最高领导人此次会晤能否在中美双边投资协定（BIT）上取得突破，将决定两个超级大国未来经济发展的基调，以及全球经济增长新动力来自何方。

--中国经济：至8月底已收回中央和地方存量资金逾3,000亿元--国务院

中国国务院召开常务会议，听取第二批核查问责不作为情况的汇报，针对资金沉淀、项目拖期、土地闲置、棚改迟缓等问题，截至8月底，分别收回中央和地方存量资金109亿和2,966亿元人民币，处置闲置土地31.25万亩。

--中国国企：发展混合所有制经济意见出台，鼓励整体上市实现股权多元化

中国国务院周四发布《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》，提出分类推进国企混改，并鼓励各类资本参与。要稳妥推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改，充分运用整体上市等方式，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化。

--中国政策：2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度--新华

中国上周审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，新华社援引该意见称，将按照先行先试、逐步推开的原则，2015-2017年，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

--中国经济：今年GDP增速料为6.9%，稳增长政策仍需加码--社科院蓝皮书

中国社科院发布中国经济增长报告（2014-2015）预计，2015年中国经济增长速度为6.9%。而全要素生产率的增进已经成为中国经济可持续增长的重中之重，尤其要重视中西部地区生产效率的有效改进。稳增长的宏观政策任务仍需加码。

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【金融】

--《焦点》中英财经高层会晤，着眼于股市互连、核能及铁路投资等领域

英国和中国周一就一系列议题上达成了共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。

--中国金融：央行正式发布通知确认扩大跨境人民币净流入额度上限

中国央行正式发布便利跨境人民币资金池业务通知，明确进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并放松企业的准入门槛；该措施提升了跨国企业人民币的可得性，并推动人民币国际化。这也印证了路透此前的相关消息。

--中国金融：商业银行流动性覆盖率应在2018年底前达100%--管理办法

中国银监会发布修改后的商业银行流动性风险管理办法（试行）提出，商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标，对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

--《焦点》中国多次降息并未惠及中小企业，贷款利率不降反升

吴英华(音译)是中国一家中型光盘生产商的管理人员。对他而言，业务环境从来没这么糟糕过。问题在于，尽管中国政府努力提振经济，但他所在的公司，以及其他类似的中小型企业，面对的是更为恶劣的环境。

--中国金融：城商行不良双升压力较大，支持城商行境内外上市--银监会

中国银监会周三表示，城商行当前不良“双升”压力较大，要通过多种方式有效遏制不良上升势头；此外，对于限制类中的优质企业要给予差别待遇，不能“一刀切”。在经营方面，银监会支持城商行境内外上市，及跨区域兼并收购。

--中国金融：坚持以银行间为主发展债市，增强货币政策有效性--央行专家

中国人民银行金融研究所所长姚余栋撰文指出，在货币政策框架转型的背景下，债券市场是货币政策操作和传导的重要场所，坚持以银行间市场为主发展债券市场，对夯实货币政策传导的微观基础，为增强货币政策有效性、提高货币政策传导效率提供良好的市场环境意义重大。

--中国保险：保监会拟根据风险大小为险企打分评级并进行分类监管--报载

中国保监会相关部门和地方保监局日前起草了《保险公司法人机构风险综合评级（分类监管）具体评价标准》，将根据风险大小对保险公司打分评级，以此评价偿付能力风险的实际状况，并就此对保险公司进行分类监管。

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【固定收益】

--《分析》季末前中国央行转用14天逆回购放水，再降准仍需看外占变化