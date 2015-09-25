全球金市：金价下跌，因叶伦称美联储仍有望年内升息

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1147.4 -6.22 -0.54
现货银 15.065 -0.055 -0.36
现货铂金 948 -4.5 -0.47
现货钯金 650.5 -3 -0.46
COMEX期金 1146.9 -6.9 -0.6
COMEX期银 15.085 -0.045 -0.3
汇率
欧元/美元 1.1164
美元指数 96.311
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/张荻)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。