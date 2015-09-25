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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 15:34 BJT

全球金市：金价下跌，因叶伦称美联储仍有望年内升息

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价格 变动 涨跌%

现货金 1147.4 -6.22 -0.54

现货银 15.065 -0.055 -0.36

现货铂金 948 -4.5 -0.47

现货钯金 650.5 -3 -0.46

COMEX期金 1146.9 -6.9 -0.6

COMEX期银 15.085 -0.045 -0.3

汇率

欧元/美元 1.1164

美元指数 96.311

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/张荻)

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