中国信用市场观察：公司债扩容与企业杠杆调整的股债管道选择--PDF版本****

美国债市：公债收益率下滑，特朗普就职演说高举民粹主义大旗

路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。