台湾债市：10年券殖利率收跌至三周新低，下周续偏多反应央行降息利多

* 10年债殖利率收低至三周新低 * 短线续偏多反应央行降息利多 * 下周104/12主交投料在1.10-1.15% 路透台北9月25日 - 台湾10年公债104/12期 殖利率周五收跌至三周新低；交易员表示，央行 上日宣布降息半码，盘前也同步调降28天期存单利率7个基点至0.80%，带动该券殖利率开盘直接掼破1.15%整 数关卡，一度大跌近7基点至1.12%，惟殖利率逢低稍见停利卖需，令殖利率跌幅收敛终场收在日高，下周料续 偏多整理。 展望下周，他们认为，短线台债将持续反应降息利多，但幅度不会太大，交投暂由多方占上风持于殖利率 低档偏多整理，另观望美债提供进一步指引。 他们指出，尽管央行今日盘前调降28天期存单利率的幅度稍高于市场预估，但隔夜拆款代收利率仅调降2 基点至0.30%，预期央行降息的利多已大致反应，短线维持低档盘整可能性较高，除非央行再调降隔夜拆款代 收利率。 〞今天追价意愿算是中规中矩，并不强劲。〞一位大型证券台债交易员说。 另位大型民营银行台债资深交易员也称，由于下周即是季底，今日交易将于季底最后一天交割，因此略增 添获利了结卖压，收敛104/12期公债殖利率跌幅。 今日10年公债104/12收创三周收盘低位，前波低位为9月7日的1.1250%。五年公债104/09亦收创两周收盘 新低，前低为9月15日的0.7620%。 至于五年新券104/13期 甫展开发行前交易。交易员指出，市场交投仍聚焦10年公债104/12期 ，反观五年新券104/13交投则显清淡，且市场对五年新券追价意愿较低，似乎有意待标债时再布建筹码，近日 料该券殖利率先持在0.78%左右盘整。 台湾央行周四宣布降息半码(12.5基点)，周五盘初央行续宣布调降28天、91和182天期的定存单利率7基点 ，28天期调降至0.80%(原为0.87%)。 交易员预估，下周10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.10-1.15%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.75-0.80%。 美国公债价格上涨，指标公债收益率触及四周低位，因美股下跌和对全球经济不断走弱的不安情绪推高对 公债的避险需求。指标10年期公债上涨5/32，收益率报2.125%，较周三尾盘下跌2个基点。30年期公债上涨19/ 32，收益率报2.910%，日内下跌3个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -4.48 1.1452% 1.1200-1.1452% 140.50 此外，台湾股市 周五收高0.11%报8,132.35点。证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超 35.58亿台币，连三个交易日卖超共计265.45亿台币；上交易日为卖超73.03亿台币。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国 第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币 政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/12 1.1452 5 104/9 0.7860 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)