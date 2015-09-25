台湾股市：收盘小升，央行降息不利金融股但宣示政策作多

路透台北9月25日 - 台湾股市周五收盘小升。分析师表示，央行降息令金融股走疲，不过市场仍寄望政策作多股市，且技术面而言，台股目前守稳先前跳空缺口，下周仍可期待反弹格局。

台湾加权股价指数 收升0.11%报8,132.35点；今日成交初值 为709.29亿台币，上交易日修正后为826.64亿。台股先前的跳空缺口在8,031-8,097点，今日稍有回补，但最低仍守稳8,061点之上。

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，〞降息不利金融股，但可视为是政府有心提振士气，政策作多。〞

金融保险类指数 周五跌1.15%报1,021.13点。其表现弱于台股 的升 0.11%。

此外，分析师指出，下周中国将公布PMI数据终值，9月底结束后季报数字也即将公布，预料在全球景气稍弱下，不排除基本面不佳的讯息仍令股市下行压力较大。

另外，下周五美国将公布非农就业数据也将影响盘势。下周一台湾金融市场因中秋节休市一日，下周台股区间料在8,000-8,250点。

睽违六年半后，台湾央行首度调降重贴现率半码(0.125个百分点)，以刺激低迷景气。分析人士认为，近期利率及汇率双降凸显台湾内外需都不好，透过双降较有机会令内外需恢复成长动能，而未来仍有继续降息可能。

本地时间15:11，MSCI亚太明晟指数 跌0.11%，中国股市沪综指 跌1.62%，至于韩股 则收跌0.22%。(完)

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