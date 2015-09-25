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亚洲 | 2015年 9月 25日 星期五 15:22 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上档阻力强劲

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* 上档阻力强劲，包括位于周线图上的一目均衡转换线切入位120.72

* 200日均线位于120.90，9月尚未有哪天收盘价位于200日均线之上

* 目前位于120.92的三角旗形顶部120.92也构成压力

* 需留意的是，9月17日高点为120.99

* 已在上次反弹时做空，预料将跌至三角旗形底部119.25下方

* 技术图表 link.reuters.com/fab75w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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