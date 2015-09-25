《汇市简讯》美元/日圆上档阻力强劲

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
0713GMT
* 上档阻力强劲，包括位于周线图上的一目均衡转换线切入位120.72
* 200日均线位于120.90，9月尚未有哪天收盘价位于200日均线之上
* 目前位于120.92的三角旗形顶部120.92也构成压力
* 需留意的是，9月17日高点为120.99
* 已在上次反弹时做空，预料将跌至三角旗形底部119.25下方
* 技术图表 link.reuters.com/fab75w
(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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