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亚洲 | 2015年 9月 29日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：9月29日及本/下提存期资金预期变化一览表

路透台北9月29日 - 台湾货币市场周二和本/下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期3,213亿台币。 
    --103甲13期公债付息17.0625亿台币。      
    
    **紧缩因素：
    --日本瑞穗银行交割5.38亿美元30年国际债。    
    --央行料发行存单。  
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    宽松因素：
    --央行存单到期 3,589.7亿台币：
                  09/30             2,095亿台币
                  10/01           1,227.7亿台币
                  10/02             267.0亿台币
       
    --公债还本付息共15.5亿台币。    
      09/30        100甲9期公债付息            8.75亿台币
      10/02       103甲14期公债付息            6.75亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：    
    --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (下提存期)
    宽松因素：
    --央行存单到期          4兆(万亿)6,740.4亿台币：    
                   10/05               3,833亿台币
                   10/06               5,732亿台币
                   10/07             2,352.5亿台币
                   10/08             2,398.5亿台币
                   10/09                 724亿台币
                   10/12             7,071.3亿台币
                   10/13             1,937.5亿台币
                   10/14             4,817.5亿台币
                   10/15             5,903.8亿台币
                   10/16               572.5亿台币
                   10/19               524.0亿台币
                   10/20             5,479.5亿台币
                   10/21             1,458.3亿台币
                   10/22             1,917.5亿台币
                   10/23               646.5亿台币
                   10/26                53.0亿台币
                   10/27                31.0亿台币
                   10/28                25.0亿台币
                   10/29                12.0亿台币
                   10/30                 0.0亿台币
                   11/02                40.0亿台币
                   11/03             1,211.0亿台币
         
    --公债还本付息共25.556725亿台币。    
  10/15          102甲11期2息            3.75亿台币
  10/15          103甲15期1息        4.306725亿台币
  10/19           90甲7期14息            17.5亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --10/05：中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，2日标售。
    --10/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。   
    --10/15：财政部发行104/13期五年公债，金额预定350亿元，12日标售。 
    --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿元，21日标售。   
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    
    注：*表新增或更新。 

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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